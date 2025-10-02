Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡¸òºÝÊóÆ»¤Î½÷Í¥Âà½ê¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡È·ëº§Àâ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÌÔÈ¿È¯¡ÈÆ÷¤ï¤»½÷¡É¤ËµñÈÝ´¶¤òÊú¤¯¿´Íý¤È¤Ï
¡¡9·î30Æü¡¢½÷Í¥¤Îº´Æ£¤á¤°¤ß¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç»öÌ³½êÂà½ê¤òÊó¹ð¡£º´Æ£¤ÈÄ¹Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯6·î26Æü¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡Ù¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¿¿·õ¸òºÝ¡É¤òÊó¤¸¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Î¸òºÝ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸òºÝ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆ±ÊóÆ»¤Î5Ç¯Á°¤«¤é±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤òµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ã±´Û¾å±Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Õ¤¿¤ê¤¬Æ±Æü¤ËSNSÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ì¤¬°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤À¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆ±Æü¤ËÁÐÊý¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÉ»æ¤ä¾ÈÌÀ¡¢²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬»ØÅ¦¡£Æ÷¤ï¤»µ¿ÏÇ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡È¥Õ¥¡¥óÂ´¶È¡É¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÆ÷¤ï¤»40ºÐÂà½ê·ëº§¤«¡£¤µ¤¡¤Æ¡¢»ä¤â ¸÷°ì¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¤³¤ì¤Ç ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Æ÷¤ï¤»¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬µÞ¹ß²¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤¡Õ
¡ÔÌÞÏÀ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¬¡¢±½ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤ªÁê¼ê¤¬Æ÷¤ï¤»½÷¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¡¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é2¿Í¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥Ã¥¿¥ê±þ±ç¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êDOMOTO¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤¢¤ì¤À¤±Æ÷¤ï¤»¤µ¤»¤ëÃË¤¬°¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê½÷¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤¬¤â¤¦¡Ä¡Õ
¡¡º´Æ£¤¬»öÌ³½ê¤ò¤ä¤á¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢°ìÈÌ¿Í¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ²ËÜ¤È¤Î·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤¬±½¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁá¤¯¤âÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Û¤É¡ÈÆ÷¤ï¤»½÷¡É¤Ë¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¿µ¶¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡ÈÆ÷¤ï¤»¹Ô°Ù¡É¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ªÁê¼ê¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤¹¤Ç¤ËÆþÀÒ¤·¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤â¡¢¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À¤È¤Î¸òºÝÅö»þ¤Ï¤ªÁê¼ê½÷À¤¬ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È°ìÀÚÂ¸ºß¤ò¾Ã¤¹¡É¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÁê¼ê¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ºö¤ò¤È¤ë¤Ê¤é¡¢SNS¤ò°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸òºÝ¤ä·ëº§¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡È½÷¤Î±Æ¡É¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯¤Î¤Ï·ù¤À¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ëº§Àâ¤½¤Î¤â¤Î¤¬²±Â¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¼¡¼¡£