騒動が起こったのは春。それから約半年……。夏が過ぎ秋の気配が感じられてきた今日この頃、彼の姿はまたもや海の向こう──ではなく。

【写真】あご肉がタプタプ…またイメチェンした田中圭

永野芽郁と田中圭の不倫疑惑

ともにドラマに映画に引っ張りだこの人気俳優。永野芽郁（26）と田中圭（41）の不倫疑惑が報じられたのは今年4月のことだった。

「10社以上の広告契約があった永野さんはその影響は大きく、CMは公開停止に。ラジオ番組も終了。'26年放送予定のNHKの大河ドラマからも降板。すでに放送していたドラマ、また公開直前だった映画のみ予定どおり放送・公開されました」（スポーツ紙記者、以下同）

田中も当時出演していたCMの動画が削除。報道前から上演が決定し、チケットも発売されていた主演舞台は、その時点では引き返すことができず予定どおり上演された。

ふたりの活動は、基本的に騒動以降途絶えている。ただ……。

「永野さんは坂口健太郎さんとの三角関係報道に“過去の女”として登場してしまいましたが、騒動以降の動向は表に出てきていません。ただ、田中さんのほうは大変精力的で……」

当然ながら、騒動以降に決定した田中の芸能活動はない。

「ポーカー関連のSNSやメディアによって海外のポーカー大会に出場している様子がいくつか投稿され、その“近影”が確認されています。田中さんは洋の東西を問わず、韓国・アメリカ・スペインと各地を転戦。その獲得賞金は数千万円にもなるそうです」

騒動のいちばんの被害者といえる田中の妻子はもちろん日本にいるが……。

「田中さんは2か月にわたって海外でのポーカー大会に参戦しており、“妻子置き去り”、“放浪”、“ヤサグレ旅”などと報じられています。髪を明るく染め、その姿が“金髪チャラ男”になっているとも」

“新進気鋭のポーカープレイヤー”は今も海外にいるかと思いきや、

「田中さんは現在帰国しています。9月末に長年、世話になっている行きつけの飲食店を訪れ、マスターにお祝いの品を渡したようです」（芸能プロ関係者、以下同）

騒動前よりぽっちゃりの田中圭

同店のマスターが個人アカウントでその模様を投稿している。スペイン・バルセロナの大会では、緩めの金髪パーマ姿だった田中だが、その髪は黒く染め直されている。

「ポーカー系のメディアに掲載された写真は、マスク姿や口元に手を当てて顔全体が見えないものばかりでしたが、今は騒動前よりいくぶんぽっちゃりしていますね。顔のラインは丸くなり顎まわりに肉が付いてしまっている印象です。また、仕事が舞い込んでいた以前と比べ髪はボサボサですね」

不倫疑惑について謝罪しつつも、永野も田中も事実とは認めていない。

「不倫は事実ではないとしていますが、復帰の声はなかなか聞こえてきません。田中さんはこのような状況で海外を放浪しギャンブル。その姿を撮影されても関係ないという態度。ポーカー系のメディアは“盗撮”しているわけはないので、田中さんから声をかければ、彼らも“撮らない”・“使わない”といった配慮もしてくれたでしょう。しかしサングラス姿でバッチリ写真に収まる。このような姿勢は、危機管理というか考えが甘いと言わざるを得ない。というより何も考えてないし、そもそも悪いことをしたとは少しも思っていないのでしょう」

海外ギャンブル旅で荒稼ぎをしたという田中。このままギャンブラーの道を突き進むか、はたまた復帰か。彼の“本業”は今後……。