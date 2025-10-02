天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが新型コロナウイルスに感染されたと、宮内庁が発表しました。

愛子さまは10月5日と6日、国民スポーツ大会出席のため滋賀県を訪問される予定でしたが、取りやめられます。

宮内庁によりますと、愛子さまは9月30日の昼に38℃台半ばの発熱と喉の痛みがあったことから検査を受けられたところ、10月1日の夜に新型コロナウイルスの陽性反応が確認されたということです。

側近によりますと、愛子さまは30日以前は症状もなく、30日もいつも通り勤務先の日本赤十字社に出勤していましたが、発熱があったため、早退されたということです。

熱は下がってきている傾向にあるということで、10月1日の夜には37℃台前半だったということですが、引き続き喉の痛みはあるということです。

愛子さまは5日の日曜日までは、予定された行事などへの出席を控え、お住まいの御所のご自身の部屋で、静かに過ごされるということです。

また、天皇皇后両陛下に現在、症状はないということですが、4日から6日まで国際フォーラムの出席や大阪・関西万博視察のため、京都・大阪訪問が予定されていて、必要に応じて今後、検査を受けられるということです。