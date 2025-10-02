スズキ「新型クロスビー」発表！ 内外装のデザイン一新＆最新1.2リッターMハイブリッド新搭載！「小型クロスオーバーSUV」8年目の大刷新で何が変わった？

「小型クロスオーバーSUV」8年目の大刷新で何が変わった？

スズキは2025年10月2日、コンパクトSUV「クロスビー」の新型モデルを発表し、同日より発売しました。

クロスビーは、ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのクロスオーバーとして2017年12月にデビュー。

【画像】超カッコいい！ これが「新型クロスビー」です！（30枚以上）

発売から約8年を経て行われた今回の改良は、フルモデルチェンジに匹敵する大規模なもので、デザインから走行性能、安全機能に至るまで、あらゆる面で大幅な進化を遂げています。

大幅改良が実施されたスズキ「新型クロスビー」

新型クロスビーの開発者は次のようにコメントしています。

「新型クロスビーは、お客様の声や市場の動向を深く反映させました。時代が求める安心・安全、快適性能をスズキの最新技術で実現し、コンパクトSUVとしての使いやすさを中核に据えつつ、個性的で親しみやすいデザインを最大の魅力としています。

都会的な『フロンクス』と本格クロカンの『ジムニー』に加え、クロスビーは『かっこよくスポーティ』なイメージへとポジションをシフトすることで、幅広く充実した新しいスズキのSUVラインナップを目指しました」

スズキ「新型クロスビー」

新型のコンセプトは、「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバーSUV」。

全長3760mmという取り回しの良いサイズはそのままに、広い室内空間と多彩なシートアレンジ、使い勝手の良いラゲッジフロアを備え、日常からレジャーまで幅広いシーンで活躍します。

エクステリアは「角を丸めた四角」をモチーフにデザインを一新。フードの位置を上げて前後バンパーのボリュームを増すことで、タフでありながら上質なイメージを確立。特に、目力の強い個性的なヘッドランプは、一目でクロスビーとわかる存在感を放ちます。

ホイールには「X」をモチーフとした力強いデザインを採用し、ユニークで愛着のわくスタイルへと進化しました。

ボディカラーは、新色「ミスティックブルーメタリック」や、ルーフなどをブラックで統一した「ブラックタフ2トーン」を含む、全13色の豊富なラインナップとしています。

スズキ「新型クロスビー」の内装

インテリアもインパネやドアトリムを全面的に刷新し、SUVらしい力強さと上質感を両立。室内がより広く感じられるデザイン上の工夫も凝らされています。

また、インパネやドアトリムには、革や糸の質感を樹脂で再現したユニークなブラウン加飾を新開発し、細部の質感にもこだわりました。

さらに、レザー調＆撥水ファブリックシートなどをセットにした「アップグレードパッケージ」も設定され、内外装の質感を一層高めることができます。

パワートレインには、「スイフト」などにも搭載される1.2リッターエンジン（Z12E型）とCVTを核とした、軽快な走りと低燃費を両立するマイルドハイブリッドシステムを新採用。

特に実用域での効率に優れており、WTLCモード燃費は従来モデルから約25%向上した22.8km／L（2WD）を達成しました。

走行性能も大きく進化し、これまで4WD車専用だったスポーツモードやスノーモードなどが2WD車にも採用され、様々な路面状況で安定した走りを提供します。

また、コーナリング時の安定性を高めるアクティブコーナリングサポートや、減衰接着剤の採用により、快適な乗り心地と高い操縦安定性、静粛性を実現しました。

安全性能は特に飛躍的な進化を遂げています。

検知対象を拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を搭載し、さらに高速道路での運転をサポートするアダプティブクルーズコントロール（ACC）と車線維持支援機能が全車に標準装備されたことは、大きなトピックです。最新の予防安全技術が惜しみなく投入されています。

日々の使い勝手も大きく向上しており、電動パーキングブレーキやステアリングヒーター、USB Type-C電源ソケットなど快適装備が充実。スズキ国内初となる7インチのカラーメーターディスプレイも全車標準装備とし、運転の楽しさと利便性を高めました。

※ ※ ※

新型クロスビーの価格（消費税込）は215万7100円から250万300円です。