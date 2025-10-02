Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、自身のInstagramのストーリーズおよびXで朝ドラ『あんぱん』のオフショットを公開した。

【画像】大森元貴『あんぱん』オフショット（全8枚）

9月26日に最終回を迎えた『あんぱん』。9月29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」が4夜連続で放送。第3回は大森が演じる「いせたくや」が主人公の「男たちの行進曲」が放送された。

■大森元貴が貴重なメイク風景を公開。白髪混じりの“おじたく”に変身

大森はまず、ストーリーズで撮影前の準備中と思われる鏡越しの自撮りショットを公開。高齢期の「いせたくや」を演じるためにメイクをしていると思われ、すっきり整えた前髪には白髪が混じり、肌にはシミが目立つ。

普段の大森とは見た目がまったく違うが、目を閉じてにっこりと微笑んだかわいらしい表情からは、いつもの大森らしさも感じられる。大森はこの投稿に「おじさんのいせたくや」のことだと思われる「おじたく」と綴り、このワードがSNSでちょっとした話題となった。

大森元貴のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

■ラフなスタイルでサムズアップする大森元貴。“ISETAKUYA”Tシャツや“たくちゃん”サンダルにも注目

Xに投稿されたオフショットでは、白Tシャツにシルバーアクセサリーを合わせ、首から色付きサングラスをかけたラフなスタイルで登場。カメラに向かってサムズアップをする大森のTシャツの胸元には「ISETAKUYA TAKUYAISE」の文字がプリントされており、遊び心も感じられる1枚だ。

続いて公開されたのは、楽屋の小物ショット。棚には「たくや」と書かれた名札やポーチ、リングや腕時計がきれいに並び、劇中の役柄にリンクしたアイテムが多数収められている。よく見ると、Mrs. GREEN APPLEのグッズも。

さらに、撮影前の準備中に履くものだろうか、サンダルの写真も公開。左足には「たくちゃん」と書かれたラベルが貼られ、左右をまたぐように「たくちゃーん」と伸ばしたラベルも貼られている。

最後は、メイクを終えてピアノの前に座ったショット。グリーン系のセーターに色付きサングラスを合わせ、ピースをして微笑む姿からは、撮影を楽しんでいる様子が伝わってくる。

大森はこの投稿に「朝ドラあんぱん、ありがとうございました。たくちゃん、ありがとうねーーー。」と綴り、役柄への愛情をにじませた。

SNSでは「おじたくかわいい」「おじたく推せる」「手が綺麗すぎる」「あんぱん最高」「小物の細部まで見せてくれるのが嬉しい」「サンダルを見て泣くのは人生初です」「たくちゃんロス」「どの写真も愛が詰まってる」など、多くの声が寄せられている。

■大森元貴『あんぱん』オフショット