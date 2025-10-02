アドテック東京 10月22〜24日開催 テーマは「Future of Marketing」AIとデータが描く広告・マーケティングの未来
広告・マーケティング業界を俯瞰できる、伝統ある国際カンファレンス「アドテック東京（ad:tech tokyo）2025」（コムエクスポジアム・ジャパン主催）が10月22〜24日の3日間、東京ミッドタウンとザ・リッツ・カールトン東京を会場に開かれる。国内外の第一線で活躍するマーケター、ブランドリーダー、テクノロジー企業の専門家が集い、広告・マーケティング業界の未来を議論する。今回のテーマは「Future of Marketing」。AIとデータの活用はマーケティングのあり方を根本から変革しつつあり、高度な分析と予測により、消費者ごとにパーソナライズされた体験を設計することが可能になっている。これにより、ブランドとユーザーの関係はより深く、持続的なものへと進化しており、アドテック東京は、その最前線を探る場となる。会期中は、世界的なマーケターや企業リーダーが登壇するキーノートやセッション、展示会、ワークショップ、ネットワーキングパーティーなど、多彩なプログラムが揃う。公式セッションは、複数トラックで同時並行に実施され、「Brand & Marketing」「Media & Content」「Marketing with AI」「Data & Technology」「Retail & Commerce」「Ethics & Society」「Japan & International」「People」の8領域を軸に構成。イベント全体で200名以上の登壇が予定されている（9月30日現在）。来場者は広告主やブランドの経営層・マーケティング責任者をはじめ、実務リード、広告会社、メディア、プラットフォーム、リテールやコマース事業者、さらにはMarTechやSaaS企業、研究者や行政関係者まで多岐にわたる。2024年には延べ1万4991名（来場9915名、アーカイブ5076名）が参加しており、2025年も国内外から多様な関係者が集うことが予想される。Digiday Japan読者限定で、割引コードを用意している。詳細は以下の概要から。◆ ◆ ◆■開催概要・イベント：アドテック東京 2025・開催日時：10月22日（水）〜24日（金） ＊22日はワークショップのみ、展示会場やその他セッションは23日から実施。・開催場所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京■おもな登壇者日本コカ・コーラ株式会社 ジャパン&サウスコリアオペレーティングユニット マーケティング本部 IMX 事業本部長 今西周氏／富士フイルムホールディングス 執行役員 デザイン戦略室長 兼 富士フイルム 執行役員 デザインセンター長 堀切和久氏／株式会社電通 第7ビジネスプロデュース局 フューチャービジネス部 ゼネラル・マネジャー 小宮広高氏／dentsu Japan グロースオフィサー（特任執行役員）Future Creative Center センター長 小布施典孝氏／株式会社電通 統括執行役員（マーケティング）深田欧介氏／Criteo CTO ディアミド・ギル氏ほか。＊キーノートと公式セッションには英語・日本語の同時通訳を用意。＊10月29日〜11月9日にはアーカイブ配信を実施。見逃し視聴にも対応する。
■チケットのご案内
■チケットのご案内
1. ビジターパスキーノート、展示会場、エグジビションステージに参加可能・通常（8月1日〜10月14日）：5500円・直前（10月15〜21日）：1万1000円・当日（10月22〜24日）：2万2000円2. フルカンファレンスパスキーノート、展示会場、エグジビションステージ、10月22日のワークショップ、すべての公式セッション、ネットワーキングパーティーに参加可能（セッションの動画配信あり）。ランチ＆ドリンク込み・通常：12万5000円・直前：15万5000円・当日：22万円3. ワンデイパス（10月23日または10月24日）キーノート、展示会場、エグジビションステージ、申込した日の公式セッション、ネットワーキングパーティーに参加可能（セッションの動画配信あり）。ランチ＆ドリンク込み・通常：7万4000円・直前：9万5000円・当日：14万円■特典・割引コード：TK25DIGIDAY・ビジターパス（当日価格2万2000円）が無料となります。・ワンデイパス、フルカンファレンスパスを約15％引で購入いただけます。
＜利用方法＞※パスご登録手順（実際の参加者ご本人さまよりご登録をお願いいたします）1. 下記リンクよりお申し込みページにアクセス2. コードを「コード入力」欄に入力し、適用ボタンをクリック3. ビジターパスが無料に、ワンデイパス・フルカンファレンスパスの金額が割引金額になったことを確認の上、お手続きをすすめてください。お申込はこちらから編集部