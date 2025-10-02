脳科学者・茂木健一郎氏、「賢いAIや高度な文化は結局“売れない”」現代社会の構造に警鐘
「賢いから、趣味がいいからと言って、人生で恵まれるとは限らない問題」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が登場。動画では、今後人工知能（AI）がさらに発達したときに本当に社会や経済の豊かさへ直結するかというテーマについて、自身の見解を深く語った。
茂木氏は「人工知能が発展して、がんの治療や認知症の改善といった医療的進化がもたらされるかもしれないが、経済全体が発展するとは限らない」と警鐘を鳴らす。さらに、「賢さというのはそれだけでは様々な条件の改善につながらない」と断言し、現実にも賢い人ほど経済的に必ずしも反映しているとは言えないとした。
また、茂木氏は「賢さや趣味の良さ、高度なものほど商売的には広がらない」と指摘。「適当なもの、中途半端なもの、みんなが分かるもの…そういうものが一番儲かる。むしろ“ガウス分布”の真ん中辺りがヒットする」と、プロの編集者や映画プロデューサーが大衆受けを狙う傾向にある現状に触れた。
この現象は文化分野だけでなくAIの進化にも通じるとして、茂木氏は「非常に高度なAIって結局は売れないと思うんだよね」と語る。将棋や囲碁などでも“超高性能AI”が登場している一方で、実際に多くの人が見て楽しむのは人間同士の対局であり、「将棋ソフトは爆発的には売れていない」と実例を挙げた。
結びには、「賢さや趣味の良さ、高度なものは必ずしもポピュラーじゃないというこのパラドクスを、どう人間として捉えるか。どう生きていくかを一人ひとりが考えなくてはいけない」と語り、社会や個人の“賢さの価値”に一石を投じた。
