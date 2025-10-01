スズキ「“2階建て”エブリイ!?」実車公開！ 全長3.4mで「大人4人“寝られる”」軽バン!? 400万円で買えるオートワンキャンパー「給電くん／ピッコロキャンパープラス」に注目！

神奈川県藤沢市に本社を構えるオートワンキャンパーが、2025年9月20日から21日までポートメッセなごや（名古屋市港区）で行われたキャンピングカーイベント「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」に出展。

会場では、スズキ「エブリイバン」をベースにした「PICCOLO CAMPER＋（ピッコロキャンパープラス）」と「給電くん ポップアップルーフ」を実車展示しました。

「大人4人」が寝られるスズキの軽バン!?

軽キャンパーを専門に扱うオートワンキャンパーブースで、特に目立った場所にあったのが、「ピッコロキャンパープラス ポップアップルーフ」です。

ベースになっているのは、スズキの軽商用バン「エブリイ」で、ボディサイズは3395mm×1475mm×1990mm。乗車定員と就寝定員は共に4人となっています。

外装は下部はクリームカラー、上部はホワイトカラーに塗装。街乗りでも使え、アウトドアにも似合う落ち着いた色合いになっています。

同車の大きな特徴は、斜めに持ち上げるポップアップルーフです。これにより、屋根上に2名の就寝空間を確保しました。

展示車にはさらに、サイドオーニングとテントを組み合わせ、居住空間を広める工夫がなされていました。

足回りにはオシャレな白いホイールを装備。車体下部はルーフなどと同じくホワイトで塗装しているため、統一感があります。

インテリアに目を向けると、後部座席にはウッド調の収納棚や大人でも横たわれそうなフラットベッドシートなどを設置しています。調度品などは細かい部分まで作り込まれており、収納スペースも豊富に整えられているようでした。

その隣にあるキャンピングカーが「給電くん ポップアップルーフ」。こちらもエブリイをベースにしています。

基本的な仕様は「ピッコロキャンパープラス ポップアップルーフ」と同じだそうですが、大きく異なるのが100V電源コンセントの有無。給電くんの場合、こちらが標準装備となります。これにより、家電製品が気軽に車内で使用できるほか、万が一の災害時でも活躍できます。

展示車の販売価格（消費税込み）は、ピッコロキャンパープラス ポップアップルーフが345万6200円、給電くん ポップアップルーフが403万8430円となっていました。

ルーフ付きのキャンピングカーながら400万円程度で購入できるという点もあってか、来場者の反応は上々。スタッフになかなか話を伺えないほど、多くの人がブースを訪れていました。