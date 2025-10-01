「機動戦士ガンダム」より「G.M.G. COLLECTION」アムロ・レイなど4製品が再販。10月2日10時より予約開始
メガハウスは、アクションフィギュア「G.M.G. COLLECTION」シリーズより4製品「01 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 アムロ・レイ」、「02 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 シャア・アズナブル」、「03 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 ランバ・ラル」、「04 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 セイラ・マス」を再販する。価格は各3,300円。10月2日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトで予約を受け付ける。商品の発送は2026年3月下旬の予定。
「アムロ・レイ」は第1話や脱走時に着ていた私服姿となりV作戦ファイルとハロが付属。「シャア・アズナブル」はジオン公国軍の軍服スタイルで、着衣に軟質素材を使用する事で色々なポージングを楽しめる。また、「ランバ・ラル」はジオン公国軍軍服スタイル。恰幅の良いスタイルで勇ましく再現されている。地球連邦軍ノーマルスーツスタイルの「セイラ・マス」は頭部を差し替えて楽しめる。
G.M.G. COLLECTION 01 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 アムロ・レイ 【再販】
受注期間：10月2日10時～
発送月：2026年3月下旬 予定
価格：3,300円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
・彩色済み完成品可動フィギュア…1体
・小物パーツ付属
【商品サイズ】
全高：約100mm
G.M.G. COLLECTION 02 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 シャア・アズナブル【再販】
受注期間：10月2日10時～
発送月：2026年3月下旬 予定
価格：3,300円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
・彩色済み完成品可動フィギュア…1体
・小物パーツ付属
【商品サイズ】
全高：約100mm
G.M.G. COLLECTION 03 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 ランバ・ラル【再販】
受注期間：10月2日10時～
発送月：2026年3月下旬 予定
価格：3,300円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
・彩色済み完成品可動フィギュア…1体
・小物パーツ付属
【商品サイズ】
全高：約100mm
G.M.G. COLLECTION 04 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 セイラ・マス【再販】
受注期間：10月2日10時～
発送月：2026年3月下旬 予定
価格：3,300円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
・彩色済み完成品可動フィギュア…1体
・小物パーツ付属
【商品サイズ】
全高：約100mm
(C)創通・サンライズ