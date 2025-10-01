ワイルドカードシリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）から本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦を戦っている。NHKの地上波中継にサプライズゲストとして登場した日本人メジャーリーガーには、ファンから「出てる！」「知らんかった！」など驚きの声があがっている。

黒いシャツを身にまとって、中継に登場しゲスト解説を務めたのは、前田健太投手だ。かつてはドジャーブルーのユニホームを身にまとい、先発投手として躍動。2016年にはプロ入り後最多となる16勝（11敗）をマークした古巣の本拠地で、大谷翔平投手ら日本人選手の活躍を見守った。

今季はタイガースで中継ぎとして7試合に登板したが、5月にメジャー出場前提となる40人枠から外れ、その後カブスとマイナー契約。8月にはヤンキースとマイナー契約していた。来季は日本球界復帰の意向を示している

前田の登場にX上のファンも仰天。「それにしてもマエケンこんなに声が良かったっけか」「ドジャ中継の解説にマエケンもいるのね」「マエケン出てる！」「NHKの中継、小早川とマエケンで何故かカープ臭がすごい」「マエケンにドジャースがどんなチームか聞くの面白い」「マエケン出てきた！ 知らんかった！」などの声があがっていた。

試合は初回に大谷が先頭打者弾。3回にはテオスカ―・ヘルナンデス、エドマンが本塁打を放ち、3回を終え5-0でリードしている。



