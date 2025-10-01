【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は９月３０日、米製薬大手ファイザーが米国内で販売する医薬品価格を大幅に引き下げることで米政府と合意したと発表した。

薬価引き下げと引き換えに、医薬品への関税措置の対象から同社の製品を３年間除外する。

合意内容には、同社が医薬品の国内生産を拡大させるため、７００億ドル（約１０兆円）を投資することも含まれる。同社は声明で、米国内の薬価を他の先進国と同水準まで抑えると表明した。

米国の薬価は、製薬企業が大半を独自に決められるため、割高だ。米保健福祉省によると、２０２２年時点で他の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国平均の２・７８倍だった。

トランプ氏は今年５月、薬価を最大９０％引き下げるように指示する大統領令に署名していた。７月には製薬１７社に対し、値下げに応じなければ「あらゆる手段を講じる」と警告した。

トランプ氏は３０日の記者会見で、医薬品を直販するウェブサイト「トランプＲｘ」を来年初頭に開設し、ファイザー製も加えた医薬品を政府公認の割引価格で販売することも発表した。来年の中間選挙を見据え、薬価引き下げの実績を有権者にアピールする狙いがある。