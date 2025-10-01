オーストラリア出身のオスカー女優、ニコール・キッドマン（５８）が９月３０日（日本時間１０月１日）、夫でカントリー歌手のキース・アーバン（５７）との離婚を米テネシー州ナッシュビルの裁判所に申請した。１９年間の結婚生活に終止符を打つ。米メディアサイト「ＴＭＺ」が最初に報じ、「ピープル誌」電子サイトが確認したと次々と報じた。

前日の２９日（同３０日）に今年７月にアーバンがナッシュビルに構えた夫妻の家を出て、同じナッシュビル内に購入した別の邸宅で暮らしていると別居が報じられたばかり。米報道によると騒ぎが大きくなる前にキッドマンが申請書を提出したとみられる。

２人は２００６年に結婚。０８年７月に１人目の女児（キッドマンは元夫トム・クルーズとの間に男女の養子が２人いる）、１０年１２月に２人目の女児が誕生した。現在１７歳と１４歳の娘はキッドマンと暮らしているという。

キッドマンは２００３年公開の「めぐりあう時間たち」で米アカデミー賞主演女優賞をオーストラリア人女優として初受賞。私生活では１９９０年に映画「デイズ・オブ・サンダー」で共演したトム・クルーズと結婚も、２００１年に離婚。０６年に米カントリー歌手のアーバンと再婚した。

ニュージーランド生まれでオーストラリアで育ったアーバンは９０年にオーストラリアでデビュー。９２年に米ナッシュビルへ移住。２００６年に「Ｙｏｕ’ｌｌ Ｔｈｉｎｋ ｏｆ Ｍｅ」、０８年には「Ｓｔｕｐｉｄ Ｂｏｙ」、１０年「Ｓｗｅｅｔ Ｔｈｉｎｇ」、１１年「’Ｔｉｌ Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｍｅｓ Ａｒｏｕｎｄ」で米グラミー賞カントリー・ボーカル・パフォーマンス賞を受賞した。