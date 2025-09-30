¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÃÓÂÞ¡¦¿·½É¡¦ÂçµÜ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¡ª
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡¢9·î26Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤é¤¹¤È¤ä¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×Àè¹ÔÈÎÇä¥Õ¥§¥¢¤òÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹¡¢ÂçµÜÀ¾¸ý¤½¤´¤¦Å¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î»ö¸åÊªÈÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÆ±Æü¤«¤é¼õÃí³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´8¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡Ë¡×¡Ê1210±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´8¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´1¼ï¡Ë¡×¡Ê990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°SNS¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´8¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡Ë¡×¡Ê330±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´8¼ï¡¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¡Ë¡×¡Ê990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´2¼ï¡Ë¡×¡Ê³Æ2200±ß¡Ë¡¢¡Ö¡Ú¼õÃíÀ¸»º¡Û¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´7¼ï¡Ë¡×¡Ê³Æ2750±ß¡Ë¡¢¡Ö¡Ú¼õÃíÀ¸»º¡Û¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¡¿Á´7¼ï¡Ë¡×¡Ê³Æ2200 ±ß¡Ë¤ÎÁ´8¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×Àè¹ÔÈÎÇä¥Õ¥§¥¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò2000±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ü¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ê¤ÉÁ´8¥¢¥¤¥Æ¥à
