イオンが60品目をあすから値下げ！冷凍ブロッコリーやロースハムにパスタも「暮らしを応援」

秋の値上げラッシュのなか、イオンは30日、プライベートブランド「トップバリュ」の商品60品目の価格を10月1日から引き下げることを発表した。対象商品は食品から日用品まで幅広く網羅されている。

【値下げ商品の一例】

トップバリュ 中華炒めないの素 各種 198円→178円

トップバリュ 減塩塩分25％カット合わせみそ4種の具材 228円→218円

トップバリュベストプライス 紅茶50袋 スリランカ産ディンブラ茶葉100％使用 348円→338円

トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック純玄米黒酢 698円→598円

トップバリュベストプライス 早ゆでスパゲッティ 3分 198円→178円

トップバリュベストプライス 昆布香るつゆ 248円→238円

トップバリュ グリーンアイオーガニック ブロッコリー（冷凍） 178円→168円

トップバリュベストプライス ブルーベリー（冷凍） 628円→598円

トップバリュベストプライス 炭火焼鳥盛合わせ たれ（冷凍）398円→358円

トップバリュベストプライス ロースハム 298円→278円

トップバリュベストプライス ジッパーバッグ Ｍ、Ｌサイズ（Ｍ45枚・Ｌ30枚）348円→298円

トップバリュベストプライス 水切りごみ袋 ストッキングタイプ 兼用・浅型 458円→378円

トップバリュ ISCC 不織布立体マスク 798円→598円

トップバリュ 素材そのままの風合いをいかした竹パルプハンドペーパー 288円→278円

イオンは2025年4月にも、「トップバリュ」で75品目の値下げを実施。「今後も日常的に企業努力を継続し、お買い得価格の実現に努めるとともに、お客さまの暮らしを引き続き全力で応援してまいります」としている。

10月からの食品や飲料の値上げは3000品目以上と“値上げの秋”が家計を直撃するなか、こうした企業の動きは注目を集めそうだ。