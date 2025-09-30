イオンが60品目をあすから値下げ！冷凍ブロッコリーやロースハムにパスタも「暮らしを応援」

秋の値上げラッシュのなか、イオンは30日、プライベートブランド「トップバリュ」の商品60品目の価格を10月1日から引き下げることを発表した。対象商品は食品から日用品まで幅広く網羅されている。

値下げ商品の一例】
トップバリュ　中華炒めないの素 各種　198円→178円
トップバリュ　減塩塩分25％カット合わせみそ4種の具材　228円→218円
トップバリュベストプライス　紅茶50袋 スリランカ産ディンブラ茶葉100％使用　348円→338円
トップバリュ グリーンアイオーガニック　オーガニック純玄米黒酢　698円→598円
トップバリュベストプライス　早ゆでスパゲッティ 3分　198円→178円
トップバリュベストプライス　昆布香るつゆ　248円→238円
トップバリュ グリーンアイオーガニック　ブロッコリー（冷凍）　178円→168円
トップバリュベストプライス　ブルーベリー（冷凍）　628円→598円
トップバリュベストプライス　炭火焼鳥盛合わせ たれ（冷凍）398円→358円
トップバリュベストプライス　ロースハム　298円→278円
トップバリュベストプライス　ジッパーバッグ Ｍ、Ｌサイズ（Ｍ45枚・Ｌ30枚）348円→298円
トップバリュベストプライス　水切りごみ袋 ストッキングタイプ 兼用・浅型　458円→378円
トップバリュ　ISCC　不織布立体マスク　798円→598円
トップバリュ　素材そのままの風合いをいかした竹パルプハンドペーパー　288円→278円

イオンは2025年4月にも、「トップバリュ」で75品目の値下げを実施。「今後も日常的に企業努力を継続し、お買い得価格の実現に努めるとともに、お客さまの暮らしを引き続き全力で応援してまいります」としている。

10月からの食品や飲料の値上げは3000品目以上と“値上げの秋”が家計を直撃するなか、こうした企業の動きは注目を集めそうだ。