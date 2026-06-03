Ë¡¿Í¤Ë¶¯¤¤¥È¥è¥¿¤¬ËÜµ¤¤ÇÇä¤ë¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó¡×¤ËBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó¤Ï2011Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¡Ö¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ëº£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿BEV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¥¹¥º¥­¤¬