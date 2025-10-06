この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が公開した動画で、資産運用YouTuberの小林亮平氏が、「50代、60代の人がまとまった資金1,000万円をどう投資すべきか？」という視聴者の疑問に、2025年版の投資戦略として具体的に回答している。



動画の冒頭で小林氏は、50代・60代がまとまった資金、特に退職金を投資する際に最も避けるべきこととして、「安易な一括投資後の暴落で退場」するリスクを挙げる。これを防ぐため、「基本は分割投資がベター」と断言。新NISAの年間非課税枠360万円を活用し、「仮に1,000万円を3年なら年360万、5年で分割なら年200万円」といったように、数年かけて投資することで時間的なリスク分散を図る重要性を説いた。



具体的な投資先については、「人生100年時代、思いのほか長く続けられるかも」という視点から、運用期間やリスク許容度に応じた複数の選択肢を提示。70〜80代での取り崩しまで見据えて長期で運用できるなら、全世界株式（オルカン）のようなインデックスファンドを推奨する一方、より安定した運用を望むなら「債券重視の投資信託」や「SCHDなどの高配当株もアリ」と解説している。



さらに動画の後半では、自身の父親が2020年から1,000万円を元手に運用している「パーマネントポートフォリオ」の実績を公開。これは「米国株と米国長期国債、そして金（GOLD）を1/3ずつ均等に保有するだけ」というシンプルな手法で、コロナショック時も下落は数%に留まり、2025年8月時点では円安の影響もあり資産が2,205万円（+1,205万円）に増えたという驚きのエピソードを披露。「パーマネントポートフォリオは手堅く運用していきたい50〜60代にも向いている」と、具体的な成功事例を交えて締めくくった。