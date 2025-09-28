¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àvs¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Û(Tottenham Hotspur Stadium)
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 1-1(Á°È¾0-0)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥È]¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã(90Ê¬+4)
[¥¦]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(54Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥È]¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º(32Ê¬)¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥Ð¥ë(65Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã(90Ê¬+4)
[¥¦]¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£(35Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹(39Ê¬)
´Ñ½°:60,537¿Í
