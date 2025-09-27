青山商事が、女性向けビジネスウエアの新シリーズ「CHANTOWA（ちゃんとは）」を2025年9月18日、同社が展開する「スーツスクエア」全店および公式オンラインストアで発売を開始。ジャケットやパンツ、スカートなど12種類をそろえています。

同社によると、近年、ビジネスウエアの多様化が進み、ビジネスシーンでもカジュアルな装いが徐々に定着。しかし、「オフィスカジュアルは、どこまで着崩していいかわからない」「この服は、さすがにやりすぎ？」と、着こなしに悩む女性も多いことから、「スーツは着ないけど、ある程度のルールの中でビジネスウエアを選ぶ」女性をターゲットに、「CHANTOWA（ちゃんとは）」を開発したとのこと。

シリーズ名は、働く女性たちの「『ちゃんとしたい』というよりは『ちゃんとは、したい』という潜在的なニーズを商品化したことにちなんでいます。

「CHANTOWA」のCMキャラクターには、俳優やモデルとして活躍する白石麻衣さんを起用。10月6日放送開始予定のテレビCMでは、オフィス内でペン立てを頭に載せたり、“オフィスチェアで大移動”したりするコミカルな白石さんの姿が見られるそうです。

9月18日に都内で開かれた発表会では、「CHANTOWA」シリーズを着用した白石さんが登場。白石さんは「このシリーズは『かしこまった感じにはしたくないけど、ちゃんとは、したい』という女性のニーズに寄り添ったすてきなアイテムがそろっているので、たくさんの人たちに手に取ってもらえたらうれしいです」と話していました。