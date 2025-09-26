女優の水野美紀（51）がYouTubeチャンネル「水野美紀の映画生活【公式】」を26日に更新。夫で俳優の唐橋充（48）が10年間も治療していることを明かした。

「過去の恋愛にキャッチコピーをつけるなら?」という質問に対して、「過去というかもう…今になっちゃいますけどね。恋愛というか結婚?」とコメントしつつ、スケッチブックに筆を走らせた。

記したのは「いつまでも終わらない歯の治療」。この意味について「旦那と出会ってから結婚して10年近く経つんですけど、ずっと終わってないんですよ。歯の治療」と明かした。

夫・唐橋は、この10年間「仮歯入れて、仮歯割れた…で、また仮歯入れに行く、仮歯割れる。ずっとそれを繰り返してて」と同じ過ちを繰り返しているとため、水野は「歯医者を変えなさい」と伝えているとした。

また「遠すぎるの。歯医者が。家から終点まで乗って、北千住にある歯医者にずっと行きつけのところがあって」とアクセスが悪いとした。そのため「割れてしばらく放置してまた行くから先生に“早く来なさい”って怒られて」と完治しない原因を語った。

さらに10年間も通った歯医者が「先生がご高齢だったんで閉めたんです。なくなったんです」となったため、次は「近くの歯医者にしな」と伝えた。しかし「今度は…怖いんですよ…これ…よみうりランドの近くの歯医者に通い始めた」とびっくり。

この夫の行動に「もうわかりません」と理解できず「私はもう聞きもしません」と理由すら聞く気にもなれなかった。またしても遠い歯医者に通院することになり「あと10年経っても終わんないと思います。歯の治療は」と確信した。

そして、数カ所も治療しなければならない中で「1個悪化してて…根本治療全部やるのに200万円かかるって見積もりが出たと…」と明かした。