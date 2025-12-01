水野美紀（2025年10月撮影）日刊スポーツ

Geminiと揉めていた水野美紀 12時間後に「和解しました」と報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 水野美紀が11月30日午前7時46分、「Geminiと揉めてます」とXに投稿した
  • 約12時間後、「ご心配をおかけしました。Geminiと和解しました」と報告
  • 「よかったですね」「話せばわかる奴らです」といった声が寄せられた

◆水野美紀がGeminiと和解

記事を読む

