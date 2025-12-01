ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Geminiと揉めていた水野美紀 12時間後に「和解しました」と報告 水野美紀 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ Geminiと揉めていた水野美紀 12時間後に「和解しました」と報告 2025年12月1日 10時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 水野美紀が11月30日午前7時46分、「Geminiと揉めてます」とXに投稿した 約12時間後、「ご心配をおかけしました。Geminiと和解しました」と報告 「よかったですね」「話せばわかる奴らです」といった声が寄せられた ◆水野美紀がGeminiと和解ご心配をおかけしました。Geminiと和解しました。今は一緒にPDFgearの説得に取り組んでいます— 水野美紀 (@mikimobilephone) November 30, 2025 記事を読む おすすめ記事 今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）〜12月7日（日）今週の運勢】 2025年12月1日 9時10分 今日の運勢は？ ★11月28日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!? 2025年11月27日 19時0分 今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）〜12月7日（日）今週の運勢】 2025年12月1日 6時40分 【2025年11月28日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運) 2025年11月28日 0時0分 Aqua Timez×ReoNa、2マンライブを行う2組のSP対談が実現！「できなかったら一生後悔すると思った」（ReoNa） 2025年11月29日 19時0分