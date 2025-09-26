「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でレーザーテック<6920.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



レーザーテクは大幅反落。ここ急速に株価水準を切り上げていたが、前日の欧米株市場が全面安に売られたことを受け目先利益確定の売りが表面化した。ここ株価連動性が目立った米インテル＜INTC＞は前日の米国株市場で９％近い急騰を演じたが、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が小幅ながら３日続落と下値を探る展開に変わっており、東京市場でも同社株をはじめ半導体セクターには足もと逆風が意識されている。ただ、同社株に対する潜在的な物色ニーズは強いようで、下値では出遅れた向きの押し目買いも観測される状況だ。



出所：MINKABU PRESS