話題の動画「【ダイソー&セリア】こりゃ絶品すぎ…‼︎今話題のキッチン•便利グッズetc….」で、主婦YouTuberのshinoさんが、自身の誕生日を迎えた心境や100均グッズへの熱い思いを披露した。動画では、「本日は私のお誕生日!」「お誕生日を迎えて、また一つ私も大人になりました!」と笑顔で語りつつ、「1日1日、後悔しない生き方、全力では生きれてると思うから、なかなかいい31歳を迎えられたんじゃないかな」と自身を振り返る場面も印象的だ。

今回取り上げたのは、ダイソーやセリアで購入した実用的なランドリーグッズや掃除・キッチンアイテムの数々。「シリコンスプレー」「三角おにぎりメーカー」「ハンガーラックカモイヨー」「ウォータースプレー」など、本人が実際に使いながら、使用感やアイディアをわかりやすく検証。「1本持っていると、すごい重宝するんじゃないかなと思います。」「手がつかないし、管理のしやすさもいいなと思いました。」「めちゃめちゃ薄型で、保管しておくのに、めちゃくちゃ良くない?」といったリアルなレビューも飛び出した。

また、「みんな大好き、日本製ですよ」という言葉からも、shinoさんのこだわりやモノ選びの視点が光る。自らの失敗談や使い勝手のコツも交え、「こういうやつがあるほうが、自分で握るより楽なのかな」など主婦目線での“あるある”共感トークも健在だ。

ラストには「今日はちょっとコンパクトにね、短めにやってみた。...みんなに伝えるべき情報が伝えられないからね。ぜひとも、意見をくださると、参考になるので」と視聴者へ真摯に呼びかけ。「31歳も頑張りたいと思います。それではまた会いましょう! バイバーイ!」と前向きに締めくくり、shinoさん流の飾らぬメッセージが心に残る動画となっていた。

YouTubeの動画内容

02:01

シリコンスプレーの多用途活用術
06:15

三角おにぎりメーカーで簡単お弁当作り
12:35

ウォータースプレーの失敗&ユニーク活用例

