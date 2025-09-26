【GUの白シャツ】が着回し力120点！ 今 → 秋冬はこう着る♡「着回しコーデ」

クリーンな印象でオンオフ使える白シャツ。季節を問わず着回せるぶん、着こなしがマンネリ化してしまうことも。いつもの白シャツコーデをワンランクアップさせたいなら、おしゃれなスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】の人気スタッフが提案する、白シャツを使ったおしゃれな「着まわしコーデ」をご紹介。季節の変わり目に参考にしたい、大人に似合うコーデを厳選しました。

リラックス感がちょうど良いシンプルスタイル

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ゆったりシルエットのドルマンスリーブシャツは、さらっと羽織るだけで抜け感のある大人カジュアルが楽しめるアイテム。暑さの残る季節はキャミソールなノースリーブを合わせて楽しんでみて。イージーパンツを合わせたリラクシーなコーデも、シャツのきっちり感がほどよく引き締めてくれます。

秋冬におすすめのレイヤードコーデ

秋冬には、シャツにセーターを重ねることで一気に季節感のある着こなしに。シャツはトレンドのプレッピースタイルにも外せないアイテム。チルデンセーターとプリーツスカートを合わせたスタイルは、シャツの裾をのぞかせてちょっぴり着崩すのが今っぽく仕上がるコツ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。