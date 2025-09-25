JFLではJリーグ昇格を目指していないアマチュアのHonda FCが首位浮上した

JFL（日本フットボールリーグ）は9月21日までに第22節が終了。

レイラック滋賀との上位直接対決を制したHonda FCが首位に浮上。Jリーグ昇格を目指していないアマチュアチームの強さに、SNSでは「門番は健在」と反響を呼んでいる。

熾烈な上位争いが繰り広げられているJFLで、首位の滋賀と2位のHondaによる天王山が行われた。結果はホームのHondaが3-0で快勝。リーグ戦4連勝となり、4連勝中だった滋賀の勢いに歯止めをかけた。

この結果、両者は勝ち点43で並んだが、得失点差（Hondaが17、滋賀が8）の関係でHondaが首位へと浮上した。勝ち点41のラインメール青森が3位、同39の沖縄SVが4位と続いている。

Hondaのクラブ公式Xは「第22節が終了し、勝ち点は並んでいるが得失点で首位に」と今節の結果を報告。「あと8試合勝ち続けるために応援よろしくお願い致します」とサポーターへメッセージを発信した。ファンからは「Jの門番復活！」「門番は健在」「今年も順調に門番しているんだな」「優勝してほしい」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）