前橋市長・小川晶氏（42）が、部下である市役所男性幹部で妻帯者であるX氏と複数回ラブホテルを訪れていた件で、9月24日夜に緊急会見を開いた。ラブホに行ったことは認めたうえで、相談や打ち合わせをしていたと説明し「男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動で、深く反省している」と謝罪した。

【写真】「浴衣姿やサイクリングする様子も」小川市長の笑顔が映える「きらきら通信」、ラブホ密会写真ほか

本人たちへの直接取材でも、双方がホテルに行ったことを事実と認めた。ただ、その中でもX氏は「男女としての一線は超えてはおりません」と断言。小川市長も「仕事に関する相談や打合せにのってもらっていました」と主張し、「人目を気にせず話ができるところ」としてラブホテルを利用していた旨を説明した。

NEWSポストセブンが報じた一連の"ラブホ密会"は、公用車を利用して男性と落ち合っていたことや、群馬県を豪雨が襲い気象庁が「記録的短時間大雨情報」を発表した9月10日夕方にもラブホテルで過ごしていたことなど、市民感覚からすれば疑問符がつくことが多い。現役市長に浮上した"ラブホ密会疑惑"は大きく注目を集め、X（旧Twitter）のトレンドには、〈ラブホ通い詰め〉などの関連ワードが並んだ。

小川市長は、2011年4月の群馬県議選に28歳で初当選して以降、県議を4期務めて、昨年2月の市長選で現職を破り、初当選を果たした。戦後最年少での当選にして初の女性市長、しかも弁護士資格を持つ知性派ということで、市民からは大きな期待が寄せられていた。そんな小川市長、どんな人物なのか。

市のある関係者は、「市長は、"男ウケ抜群"で、ちょっと魔性なところがあります」と語る。

「長澤まさみさん風のショートカットがよく似合い、とても愛嬌のある方です。議員時代、"あきら"という名前に引っ掛けて、『きらきら通信』と題した会報を発行していましたが、表紙はいつも笑顔の小川氏でした。季節に合わせて着物姿を披露してみたり、表紙だけを見ると、往年のアイドル雑誌のような雰囲気です。

とても気さくな方で、会話の途中で相手の腰に触れたり、ボディタッチも多いので、男性のなかにはドキッとする人もいるようですね。地元に彼女のファンは大勢いて、"ガチ恋"のようになってしまう支援者も一部いました」

地元政界関係者が、匿名を条件にこう証言した。

「派手なタイプではありませんが、基本的に距離感を詰めて話す方なので、以前から"あの人と親密なのでは？"のような噂は何度か耳にしました。ただ実際にこうして報じられて、地元の支援者は面食らっていますよ」

"きらきら"な小川市長の去就は──。