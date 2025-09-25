アラサー女装家のRioとひめにぃが9月25日、初めてのコラボ動画を公開した。

男性の声でも女性の声でも歌唱ができるソーシャルメディアインフルエンサーのRio。一方、「カリスマ女装家」として知られるひめにぃは中高生時代は“ヤンキーだった”という過去を持つ。元不良少年が“可愛すぎる姫”へと転身し、活動を続けている。

そんな2人が「【男の娘】こう見えて、2人とも…成人男性アラサーです【ひめにぃコラボ】」と題したコラボ動画をRioのYouTubeチャンネルで発表。冒頭でRioは「ウチで誰かと撮影するのは初めて。ちょっとテンション上がっちゃう……！」と喜びを露わにしていた。

最初のトークテーマは「活動を始めたきっかけ」について。Rioはニコニコ動画が大好きで2007年の7月に初めて“歌ってみた”的な動画を投稿し、「プロじゃなくても歌っていいんだ」と居場所を発見。以降、ネットを中心にインフルエンサーとして活動を始めた。

一方、ひめにぃはTwitter（現在はX）を主戦場に活動している。Rioが「何でTwitterにたどり着いたの？」と質問すると、ひめにぃは「これは出してない話だけど」と初出しであることを切り出しつつ、「女装してたらやっぱみんなに見て欲しいよね。それでTwitterの前は掲示板に載せてたんだよね」と明かした。15歳の頃にネットデビューし、以降、“インターネットで可愛い自分を掲載する”活動をしているそうだ。

Rioはひめにぃの“現在について”が気になったようで、「YouTubeに楽しさを感じるタイミングは？」と聞くと、ひめにぃは「数字が伸びた時はうれしい」と答え、これにRioは「自分が考えた企画とかが評価されるとうれしいよね。わかる！」と共感していた。ひめにぃも「脳汁が出る」そうだ。

Rioはメイクをしながらではあったが、ひめにぃとのトークを心から楽しんでいる様子だった。これまでの活動の変遷を辿りつつ、現在お互いがどんなことを考えながら活動しているかを赤裸々に語り合った。

そんな2人のコラボを喜んでいるファンは多いようで「Rioさんとひめにぃのコラボ ありがとうございます！」「ひめ兄様に出会えて良かったね りおちゃんがめちゃ楽しく撮影してる 嬉しい」「Rioちゃんと、ひめにいの初コラボだけど、マジで凄いよね 二人のお話し動画で、色々と話が深いなぁと思う所があるから、とても良いね」「かっこいい2人だ」などの声が続々と寄せられている。

なおコラボ動画の後編（「【大好きな友達に会いに行きました】」）は、ひめにぃのチャンネルで公開されている。気になる方はどちらの動画もチェックしよう。

（文＝よーちゃん）