YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OL」であきさんが、シリーズ「マンション購入記」の第4弾を公開した。今回の動画では、新築マンション購入の流れやかかった費用を宅建士の視点も交えながら紹介している。



あきさんは1LDK（約40㎡）の新築マンションを購入。動画では、モデルルーム見学から申込・契約、住宅ローン審査、内覧会、引渡しに至るまでの流れを6つのステップに分けて解説した。新築マンションは購入から引渡しまで1年以上かかるケースも多く、その間「どんな手続きがあるのか分かりにくい」と感じる人も少なくない。あきさんは「自分も最初は不透明に思えたので、同じように検討している方の参考になれば」と話している。



特に注目なのは住宅ローン。「金利の低いネットバンクにするか、補償が手厚い信託銀行にするか迷い、2行に申し込みました」とし、「結果的にどちらの銀行からも仮承認が出ました」と語る。“背伸びした価格帯でも可能性があること”や、住宅ローン審査対策についても紹介した。



また、インテリアオプションについては率直な後悔も。「もう少し具体的に暮らしをイメージして選べば良かったと後悔しています」「電源の位置は完全に失敗したなと思っています」と述べた。



気になる費用面については「あくまで私の場合ですが、だいたい400万～500万円かかりました」と明かし、「費用を抑えたい場合は、諸経費をローンで組んで、インテリアオプションも付けなければ、現金200万円くらいで済むケースもあるかなと思います」と説明。そのうえで「個人的には、やっぱり400万～500万円は現金を用意しておいた方が安心かなと感じています」と、新築マンション購入検討者に現金準備の必要性を呼びかけた。



不動産の専門知識と実体験を組み合わせた本動画は、これから購入を検討する人にとって「不透明なプロセスを見える化」してくれる実用的な内容となっている。