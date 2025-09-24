『東京ディズニーシー パーフェクトガイドブック 2026』が9月24日（水）に講談社より発売された。

【画像】東京ディズニーシーでの周り方やアプリの使い方のガイド

毎年多くのファンに支持される東京ディズニーシー®の最新ガイドブック、その2026年版が発売。今回の一冊では、新ショー「ドリームス・テイク・フライト」の詳細な解説や、2023年にオープンして以来注目を集め続ける新エリア「ファンタジースプリングス」を中心に特集を展開。東京ディズニーシーの魅力を余すことなく伝える構成となっている。

「ファンタジースプリングス」では、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』をテーマにしたアトラクション群を網羅。世界観を忠実に再現したレストランやショップの紹介に加え、エリア全体を楽しむための見どころも丁寧に解説している。パークを訪れる前に読んでおくことで、滞在をより充実させる内容となっている。

新ショー「ドリームス・テイク・フライト」は、空への憧れをテーマにした大規模エンターテインメント。誌面ではショーをシーンごとに写真付きで紹介し、演出の魅力を事前に知ることができる構成が特徴だ。

実用性を重視した切り取り式のとじ込みマップを2面収録。そのうち1面にはアトラクションやショーの情報に加え、効率的な回り方や豆知識を凝縮し、現地で活用できる仕様となっている。

東京ディズニーリゾートを訪れる上で欠かせない公式アプリの解説も充実。スタンバイパスやディズニープレミアアクセスの使い方をわかりやすくまとめ、最新のシステムを活用するための手引きとなっている。アトラクション、ショー、レストランからアプリの使い方まで、この一冊があれば東京ディズニーシーの体験を最大限に引き出すことができる。

Ⓒ Disney

（文＝リアルサウンド ブック編集部）