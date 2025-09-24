米国の子どもの健康に関する発表の後、記者団からの質問に答えるトランプ大統領/Andrew Harnik/Getty Images

キューバ・ハバナ（ＣＮＮ）最近耳にした話やトランプ米大統領の考えとは裏腹に、キューバには自閉症が存在する。

長年にわたり、キューバの国営医療制度は、自閉症の自国民を治療するための診療所を運営し、この神経発達障害への意識を高めるキャンペーンを展開してきた。また外貨を切実に必要とする国として、治療を希望する外国人に対してはイルカと一緒に泳ぐといった自閉症に特化した治療法も提供している。

キューバの医療制度がどのように自閉症を治療しているかに関する情報は、グーグルで「キューバ」、「自閉症」と検索すれば誰でも入手できる。にもかかわらず、トランプ氏は２２日、キューバの貧困がキューバ人を自閉症から救っているという、奇妙で虚偽の主張を展開した。

「こんな噂（うわさ）がある。実際にそうなのかどうかは知らないが、キューバにはタイレノールがないという。タイレノールを買う金がないからだ。それで事実上、自閉症が存在しない」とトランプ氏は述べ、妊婦にタイレノールの服用を避けるよう促した。科学的証拠がないにもかかわらず、タイレノールが胎児に自閉症を引き起こす可能性があると主張した。

キューバ当局はトランプ氏の虚偽の主張にいまだ反応を示しておらず、同国の国営メディアも今のところ同氏の発言を報じていない。

しかし、キューバの医師たちは長年にわたり、自閉症を患う国内の子どもたちの治療に向けた取り組みを詳細に公表してきた。

キューバでは多くの先進国と比べて自閉症の症例数がはるかに少なく、人口１万人あたり０．３６例と報告されている。しかし同国の医療専門家たちは、これは自閉症をより広く診断するために必要な資源の不足が一因である可能性があると認めている。

世界保健機関（ＷＨＯ）によると、２０２１年には世界で約１２７人に１人が自閉症を患っていた。ただ「多くの低・中所得国における自閉症の有病率は不明だ」と、ＷＨＯは警告している。

資金の一段の不足にもかかわらず、苦境に立たされているキューバの医療部門は自閉症対策を優先事項としている、と当局者は述べた。

４月２日の自閉症啓発デーにオスマラ・デルガド・サンチェス医師が国営ウェブサイト「Ｃｕｂａｄｅｂａｔｅ」で明らかにしたところによると、キューバ国内には自閉症患者の治療センターが七つあり、自閉症を専門とするキューバ人の医療専門家３００人が働いているという。

サンチェス氏によればキューバは１８年以降、自閉症に特化した治療法を開発してきた。全ての患者に治療が行き渡るよう、現在その能力の最大化に取り組んでいるとしている。