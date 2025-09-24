くふうハヤテの竹内奎人「運にも縁にも恵まれた」2年間

日本でただ一人の“医師兼プロ野球選手”が、グラブを置く決断をした。ウエスタン・リーグに参加するくふうハヤテは11日、竹内奎人投手が今季限りで現役を引退し、退団すると発表した。最初から、NPBを目指す期間は2年とタイムリミットを決めての挑戦。最後の1年をいかにして駆け抜けたのか、竹内に聞いた。（数字は22日現在）

「中継ぎだけで3勝ですからね。ウソみたいですよ。運にも、縁にも恵まれたというか……」

26歳の竹内は、こう笑いながら2年目の手応えを口にする。静岡高から国立群馬大の医学部で学び、準硬式野球部でプレーしていた2023年秋にプロ志望届を提出した。ただドラフトで指名はなく、昨季から2軍に参加したくふうハヤテ入り。キャンプ中も受験勉強を続け、開幕前には見事に医師国家試験にも合格。日本では例がない“医師兼プロ野球選手”となった。

1年目、ウエスタンで残した成績は27試合で0勝6敗、防御率6.09。75回1/3を投げて23奪三振。それがリリーフに専念した今季は29試合で3勝1敗、防御率3.03と大きく向上させた。投球イニングが38回2/3と半減する中、昨季を超える25三振を奪った。

待望の初勝利は、4月11日の阪神戦で挙げた。先発の佐藤宏樹投手が熱中症のようになり降板。2回2死満塁から緊急登板し、2回1/3を無失点という力投だった。ブルペンで投球練習をする時間もなかったが「心に余裕がないからこそ、腹をくくって愚直に向かっていくことができるというか。そういう状況、嫌いではないですね。あとは何回も経験しているうちに慣れました」と笑う。やがてチーム内では「緊急登板なら竹内」と認識されるようになった。

NPBからのドラフト指名がなければ、挑戦は2年で終えると決めていた。今季が野球選手として最後の1年になることも覚悟して、昨オフは準備した。「成績を出したいのはもちろんですが、楽しいと思い続けて1年を送ろうと思っていました。それがいい方向に向いたんじゃないかと思っています」。ボールの出力を上げる試みに没頭した。

医師の目で果たした球速アップ…それでも引退決意の理由

元々、筋トレではスクワットで190キロ、デッドリフトで240キロを上げるだけのパワーを持つ。「重さを扱うという意味では、12球団の上のほうの選手と比べても負けないくらいの身体の強さはあったんですが、それをボールを投げるところになかなかつなげられていなかった。筋力上の数字はあるのに、それをメカニクスにつなげる部分が苦手だったんです」。メディシンボール投げやジャンプを通じ、身体の動かし方を改善していった。

シーズンに入ると、140キロそこそこだった直球の球速が3〜4キロ伸びたという。「真っ直ぐでファウルを取れたりとか、押し込めるようになりましたね。打者の空振り率も上がりました」。2軍の打者とはしっかり勝負できると感じながら、シーズンを戦ってきた。

整形外科の医師としても、貴重な時間だった。自身を材料にして、パフォーマンスの変化を検証したわけだ。「メカニクスがうまく動作するようになったんです。ボールのラインが出て、コントロールも上がって、四球率が下がりました。医学的な部分とテクニックの部分というのは、本来もっと密接に関わるべきだと思います。切り離して考えられがちなんですが」。ただ、成績が向上する中で別の思いもあった。

「結果が出て、手応えもあった。これくらいはやれるんだって思う一方で、これぐらいやれても、上に行くのは無理だろうと感じることもあったんですよね」

ウエスタン・リーグでは各球団、1軍主力級の打者が調整出場することもある。そんな時に感じさせられたのが、積み重ねるだけではどうしようもない部分の差だったという。

「打たれる時って、何かしらの理由があるんです。失敗には理由があって、成功には理由がない場合もある。ただここでは、完璧に投げ切ったと思っても打たれたり、打ち取ってもそれが犠牲フライになったりということがあったんです。そこに出るのが“差”かなと思わされましたね」

くふうハヤテの2年間で増やした“言葉”新たなスポーツドクター像も

NPBを目指す挑戦に、区切りをつける決心をした。「もう少し投球内容を良くできる自信はあります。でもこれだけやれたということを誇りに思って、次のステージに進むときなのかなと。際限なく、惰性で続けるのではなく、このあたりで区切りをつけたほうがいいのかな」という思いを胸に、医学の道へ戻る。

2軍とはいえ、プロ野球という特殊な世界を経験したのは、今後の人生にとってどんな意味があるのだろうか。漠然とした問いにも、はっきりとした答えがあった。

「自分が今まで生きてきた道とは、全く違う道から来た人もいたりして。そして一緒に同じところで野球をやって、話す機会もいろいろあるわけです。医学的なことを聞かれることもあったんですけど、どううまく言語化して伝えるかとかは考えますよね」

医師にもはっきりとした説明責任が求められる時代。野球の世界で積み重ねた経験と言葉は、大きな武器となるはずだ。

「病院の中であっても多職種連係じゃないですけど、いろんな職種の方とコミュニケーションしましょうという時代なので。こういう特殊な職業の世界にいたことは、プラスになることもあるんじゃないですかね」

昨オフには、地元紙にコラムも連載した。「僕は元々、言語化はそんなに苦手じゃないんですよ」。子どもの頃から国語は得意で、読むのも書くのも好きだったという。医師×プロ野球選手という、唯一無二のクロスオーバーで2年間を駆け抜けた竹内。くふうハヤテでの経験を活かし、新たなスポーツドクター像を作ってくれるはずだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）