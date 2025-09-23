¹â¶¶Íû°Í¡¢¥â¥Ö¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡Ö¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î¿·¾ðÊóÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤ÏºäÅÄ¾¸ã¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥êÌò¤Ï°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼Ìò¤ÏÀÐÀî³¦¿Í¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï¹â¶¶Íû°Í¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÌò¤Ï»°Âð·òÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»°Âð¤Î¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¥ì¡¼¥¹¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö´îÅÜ°¥³ÚÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤â´¶¤¸¤¿¡£Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿·¿Í»þÂå¤Ë¥â¥Ö¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤È¤Î±ï¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌòÌ¾¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ø°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤ÎÊ¬¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤«¤ò»Ï¤áÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÁö¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤ò¤º¤Ã¤È»Ï¤áÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥·¡¼¥ë½¸¤á¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£»°Âð¤Ï¡Ö6Éô¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é2¤Ä¤ËÊ¬Îö¤·¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï1986Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢´ñÈ´¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤äÆÈÆÃ¤Îµ¼²»¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤»¤ê¤Õ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂè9Éô¡ØThe JOJOLands¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤Î¾èÇÏ¤Ë¤è¤ëËÌÊÆÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¸µÅ·ºÍµ³¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢Ææ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¤È½Ð²ñ¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¶¦¤ËËÌÊÆÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢À©ºî¡£Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
