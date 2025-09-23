女子円盤投げで金、米女子が日本グルメの虜に

陸上の世界選手権東京大会・女子円盤投げで金メダルを獲得したバラリー・オールマン（米国）が、日本食に惚れ込んでいた。東京で「想像以上だった」と唸った逸品を、京都でも堪能していた。

女子円盤投げ決勝で69メートル48を記録し、五輪2大会（21年東京、24年パリ）に続き、3つ目の金メダルを獲得したオールマン。米放送局「NBC」の世界陸上中継で流れた映像で、「トンカツを食べるのがとても楽しみ。食べたことがないから。サクサクした料理をご飯の上に乗せた動画をたくさん見たわ」と、明かしていた。

「NBC」では金メダル獲得後、実際にとんかつ老舗店「まるや」を訪ねた場面が流れ、皿に盛りつけられたとんかつが目の前に現れると「ゴージャスだわ」と思わず感激。初実食し「夢のようだわ。想像以上だった」と頬を緩ませ、感慨に浸っていた。

オールマンはさらに、京都でもとんかつを堪能。大会閉幕後の22日、インスタグラムのストーリーには、とんかつ店「わだ福」に訪れた1枚をアップ。「TONKATSU TIME（again!）」と記し、実食前の写真も並んだ。コロナ禍だった東京五輪で堪能できなかったとんかつに魅了されたようだ。



（THE ANSWER編集部）