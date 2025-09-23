「残暑 → 秋本番」なに着るべき？→【無印良品の店員コーデ】が参考になる！

残暑から秋本番へ移り変わるこの季節。何を着ればいいか服選びに迷うという人も多いのでは。そんな今、頼りになるのが、【無印良品】のスタッフコーデです。日々のコーデや秋服ショッピングに悩んだ時は、おしゃれスタッフの着こなしをぜひ参考にしてみて。一気に秋らしいスタイルにアップデートできるかも。残暑 → 秋本番に真似したくなるコーデを、さっそくチェックしてみましょう。

チェック柄パンツで楽しむ大人カジュアル

ブルーのカーデにチェック柄パンツを合わせた、大人カジュアルなコーデ。落ち着いたくすみブルーが秋らしいムードを漂わせます。寒暖差に対応しやすいカーデは、早めにゲットしておきたいところ。合わせたチェック柄パンツがシーズンムードをさらに高めて、シンプルながらも季節感をしっかり楽しめる着こなしに。今の気分にもぴったり合いそうなスタイリングなので、ぜひ参考にしてみてください。

秋に映える大人のシャツコーデ

ブラウンのシャツとインディゴデニムでつくる、大人の余裕が漂うスタイリング。シャツは袖ボタン付きで袖まくりしやすく、季節の変わり目にぴったりです。袖をまくれば抜け感のある軽やかな雰囲気に、長袖のままならきちんと感を演出。濃色デニムを合わせれば、秋に映える洗練されたカジュアルスタイルが完成します。

1枚で完成する大人シックな着こなし

ネイビーのロングシャツワンピースをさらりと着こなした、大人シックなスタイリング。深い色合いとすっきりとしたシルエットで、これ1枚で秋コーデが完成するのが嬉しいポイントです。袖口をひと折りして抜け感をプラスしているのも魅力。シンプルながらも上品さが漂うシャツワンピは、手に取ってみたくなる人も多いかも。

大人の気品漂う秋コーデ

ギンガムチェックのトップスとはかまのようなデザインのパンツで仕上げた、きれいめカジュアル。コンパクトなチェック柄トップスがさりげなくアクセントとなり、シンプルながら奥行きのあるスタイリングに仕上がっています。パンツは美しいプリーツもポイントになり、歩くたびに揺れるシルエットが上品な雰囲気を演出してくれそう。シンプルながら大人の気品が漂うコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka