シャリにこだわる「かっぱ寿司」の新スイーツはシャリを使った、その名も「かっぱのシャリドーナツ」！
回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」では、「はえぬき」を中心とした国産米100％のシャリにこだわっている。シャリとは、もちろん寿司飯のことだが、なんと、今回、「かっぱ寿司」にシャリを使ったスイーツが登場した。
【写真】「かっぱ寿司」が開発した寿司屋のシャリスイーツ
■こだわりのシャリを寿司以外でも楽しめる
「かっぱ寿司」から新たに登場したのが「かっぱのシャリドーナツ」(2個110円)。かっぱ寿司こだわりのシャリをもっと身近に楽しんでほしいと開発された、新感覚スイーツ。名前の通り、寿司メニューに使用するシャリを使ったドーナツで、ドーナツ生地にシャリを混ぜ込んでいる。
「かっぱ寿司」では、専用の機械で米を炊き上げ、どの店舗でも均一の品質を保ちつつ、最後は人の手で丁寧に確認している。ひと粒ひと粒がしっかり粒立つシャリは、厳選した寿司ネタの味を引き立て、「かっぱ寿司」の味の原点にもなっている。
そんなこだわりのシャリをドーナツ生地に合わせ、揚げたのが「かっぱのシャリドーナツ」。店内で丁寧に仕込み、オーダーを受けてから揚げて、できたてを提供。何度も試行錯誤したというシャリとドーナツ生地の配合が生み出す、独特のもっちり食感が特徴だ。
フレーバーは2種。北海道産大豆のきな粉と砂糖をブレンドした「きな粉」と、甘く香り高い「シナモン」。揚げたてのもっちり感ともマッチして、お寿司のあとにも、小腹満たしにもおすすめ。
店内では1皿2個入りで食べられるが、テイクアウトもできて、こちらは5個入りで260円。シェアして楽しむのにもぴったりなので、手土産や差し入れなどにもおすすめ。
ほかでは味わえない、独特の食感が楽しめる「かっぱのシャリドーナツ」。クセになるもっちり感をぜひ一度試してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
