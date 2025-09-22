ºäËÜÂÀÏº¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤ò¤É¤¦ºÆ¸½¡© ¡¡¼Â¼ÌÈÇ¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ÎëÌÚÍ´ÅÍ¤¬¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£¸ø³«Æü¤Ï2026Ç¯¤ÎGW¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÌ¾¥Þ¥ó¥¬¤Î¼Â¼Ì²½¤¬À®¸ù¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡È¼Â¼Ì²½¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£°ìÈÌ¿Í¤È¤ÎÎø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¢¼Ò²ñ¤«¤éÂ¤òÀö¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¶§°¤Ê»ÉµÒ¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£¤½¤·¤ÆºäËÜ¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥á¥Ç¥£É÷Ì£¤Î¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢¤½¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£Ã±½ã¤Ê·ý¤È·ý¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ÎÃÏ·Á¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÀïÆ®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê³¨ÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¸¶ºî½øÈ×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÍ·±àÃÏ¡Ö¥·¥å¥¬ー¥Ñー¥¯¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¾å¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀïÆ®¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Òー¥íー¥·¥çー¤ä¤ª²½¤±²°Éß¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÅÅ¼ÖÆâ¤Î¤Ä¤ê³×¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ëÊª¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀïÆ®ÉÁ¼Ì¤¬¿ï½ê¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ±ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£ー¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤Ï¤«¤Ê¤êÊý¸þÀ¤¬¶á¤¤¡£¥³¥¹¥×¥ì²ñ¾ì¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿±é¤¸¤ëºã±©獠¤¬¤½¤Î¾ì¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤Ê¤É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¼Â¼Ì¤Ç¤³¤½²èÌÌ±Ç¤¨¤¹¤ëÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£ºäËÜÂÀÏº¤Î¡È°ì¿ÍÆóÌò¡ÉÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë´üÂÔ¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¼Â¼Ì²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜ¤Î¡È°ì¿ÍÆóÌò¡ÉÅª¤ÊÉ½¸½¤À¤í¤¦¡£ÉáÃÊ¤ÎºäËÜ¤Ï¹¬¤»ÂÀ¤ê¤ÇÁ´¿È¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´éÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎØ³Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈìÔÆù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç·ã¤·¤¯±¿Æ°¤¹¤ë¤È¡¢ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¹¥ê¥à¤ÊÆùÂÎ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤«CG¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤«¤®¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÆ¸½¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¶á¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£Ç¯7·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤Î¿¹Íö´Ý¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢Íû¿Î¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¡¢°ª¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸¶ºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶á¤¯¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥êー¥º¤ä±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤â¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹¥É¾¤ò¸Æ¤ó¤À¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£¤·¤«¤â¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙÄá¸«Ãæ°ÓÌò¡¦¶ÌÌÚ¹¨¤Î²Ò¡¹¤·¤¤ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡ÙÇò·ìµåÌò¡¦º´Æ£·ò¤ÎÇòÅÉ¤ê»Ñ¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤âÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ðµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤¤¤ÆÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ºäËÜ¤Î¡ÈÀÅ¤ÈÆ°¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆÃ²½¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÅöÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¼Â¼Ì±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤ÎÂ³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë