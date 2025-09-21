この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【スマホ没収はあり？】中学生の親が行うデメリットと正しい方法」と題した動画を公開したのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏。動画内で道山氏は、スマホやゲームなどのデジタル依存を抱える子どもへの親の対応について、「スマホを勝手に没収するのは、9割のケースでおすすめしません」と明言した。



冒頭で道山氏は「お子さんがスマホやゲームに依存していたら、取り上げた方がいいんじゃないかと思う方も多いはず」と視聴者の悩みに寄り添いながらも、「没収には大きな悪影響がある」と警鐘を鳴らす。具体的には、親子関係の悪化や自立性の未発達、友人関係の障害、そして「子どもも力で解決しようとする思考がつく」といった4つの弊害を挙げた。「突然没収するのは、おすすめしません」と強調している。



一方で、“没収が許容されるケース”として、あらかじめ家庭内でルールを決めていた場合や、依存が深刻で健康を害する恐れがある場合の2つを紹介。ただし後者については「専門家のサポートの下で行うべき」と注意を促した。



道山氏はさらに、問題解決において重要なのは「良好な親子関係をベースに、子供と一緒にルールを決め、守る練習をしていく3ステップ」と述べる。「納得した上でのルール作りが大切。親が一方的に決めるのではなく、子どもが守れると感じる内容にすることが鍵です」とアドバイス。「叱るのではなく、サポートをする。恐怖や力でコントロールしても自立性は育たない」と独自の見解を示した。



最後には、9月28日に開催するスマホゲーム依存解決のオンライン勉強会「スマホゲーム依存解決勉強会2025」を告知。「これまでの事例では、1日12時間スマホ依存だった中学生が4ヶ月で4時間に減ったケースも」と、専門的なサポートの実績も紹介した。「概要欄またはオフィシャルサイトで内容をチェックできるので、ぜひご参加ください」と締めくくっている。