3Aで2試合連続リリーフで無失点の好投

【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

マイナー調整していたドジャースの佐々木朗希投手について、デーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、本拠地のジャイアンツ戦後、次の敵地ダイヤモンドバックス戦からメジャー復帰させる見通しを示した。救援での起用が濃厚とみられる。

佐々木は同日、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦で、6回に6番手として救援登板。1回を3者凡退に抑える好投で、救援で2試合連続の無安打無失点と結果を残していた。

ロバーツ監督は試合後に「ロウキは本当によかった。いい球だった。だから彼はアリゾナに（飛行機で）来て、我々に会うことになるだろう」と語った。「我々は話をしていくことになる。しかしながら、水曜日までは登板できないだろう。ただ、彼はチャンスを得るために必要なことをやった」と述べ、登板間隔を空けるため最短で24日（同25日）のメジャー復帰となることを示唆した。

その上で「我々は（引き続き）試合に勝つ努力をしていく。（佐々木朗希が合流後に登板すれば）救援として3度目になるし、メジャーでは初めての（救援）登板になる。彼をロースターに入れることについて、我々はまだ決断しなければならない」と説明。救援で起用する可能性を示唆した。

佐々木は同日、日米通じて2度目となる救援登板で、三ゴロ、投ゴロで2死を奪い、3人目はスプリットで空振り三振と3者凡退に仕留めた。8球を投げてストライクは5球。最速は97.9マイル（約157.6キロ）だった。試合後には「この2登板はいい調整できたと思います。いい準備ができたと思うので、あとは健康に気をつけて調整していくだけかなと思います」と語っていた。

前回18日（同19日）のタコマ戦では、1回2奪三振1四球で無失点に抑え、最速100.1マイル（約161.1キロ）を記録していた。救援で結果を出し、メジャー再昇格の内定を勝ち取った形だ。ドジャースはブルペンが安定感を欠いており、ポストシーズンも見据え、その起用法が注目される。（Full-Count編集部）