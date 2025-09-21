15周年記念！プレミアムバンダイ『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』

プレミアムバンダイでは『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』の予約受付を、2025年9月20日(土)10時に開始します。

プレミアムバンダイ『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』

・価格 ：各7,700円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：デジタルモンスターCOLOR本体…1

充電ケーブル…1

・商品サイズ：デジタルモンスターCOLOR本体

…H約44mm×W約63mm×D約19mm

(キーチェーン部分を除く)

・商品素材 ：デジタルモンスターCOLOR本体…ABS・PC・SI

充電ケーブル…TPE・LCP・PBT

・電池 ：リチウムイオンポリマー電池(内蔵)

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年9月20日(土)10時〜2025年10月20日(月)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

プレミアムバンダイでは『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』の予約受付を、2025年9月20日(土)10時に開始。

■商品特長

2010年より放送開始したTVアニメ『デジモンクロスウォーズ』の放送15周年を記念して、『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー』を発売します。

本体カラーは『クロスハートカラー』と『ブルーフレアカラー』の全2種。

本体には、UVプリンタによる印刷技術を採用し、『クロスハートカラー』の全面には「シャウトモンX4」、『ブルーフレアカラー』の全面には「メタルグレイモン（2010アニメ版）」のデザインを印刷することで、迫力のある外観を実現しました。

※本体プログラムは『クロスハートカラー』『ブルーフレアカラー』ともに同じプログラムを使用しています。

遊びの内容は同じです。

この商品は、発売済みの『デジタルモンスターCOLOR』シリーズ同様に、引き続き、カラー液晶と充電池を内蔵しており、背景デザインの変更も可能になっています。

付属の充電ケーブルで充電することで遊ぶことができます。

充電ケーブルはUSB Type-Cに対応しています。

※充電にはパソコンなどのUSBポートが必要です。

この商品は『デジモンクロスウォーズ』ならではの育成仕様を搭載しており、アニメに登場したデジモンたちがやってくるイベントバトルに勝利することで「バリスタモン」「ドルルモン」「スターモン」「グレイモン（2010アニメ版）」「メイルバードラモン」などの全13体のデジモンを仲間にすることができ、仲間にしたデジモンとデジクロスをすることでシャウトモンたちを合体してパワーアップさせることができます。

デジモン図鑑に初収録の新規イラストのデジモンである「シャウトモンX3GM」「シャウトモンX3SD」「シャウトモンX4S」にもデジクロス可能です。

※イベントバトルで仲間にできるデジモン全13体のうち1体は、育成/デジクロス可能デジモンと同じです。

※デジモン図鑑の公開は2026年2月を予定しています。

育成/デジクロス可能デジモンは全28体収録。

イベントバトルで「メタルグレイモン（2010アニメ版）」に勝利するとブルーフレア軍団を育成可能なデジタマを解放することができます。

※全28体のうち育成可能なデジモンは全11体です。

ワールドバトルでは、アニメに登場した敵デジモンが多数登場するバトルに挑むことが可能で、玩具内で『デジモンクロスウォーズ』の世界を体感できます。

さらに、ワールドバトルを全制覇することで強敵が襲来し、特定のデジモンで撃破することで進化可能なデジモンも収録されています。

※ワールドバトルに登場するデジモンのうち2体は、イベントバトルで仲間にできるデジモンと同じです。

商品はユーザーサポート機能として、発売済みのCOLORシリーズ同様に、コールドさせている間は成長がストップし、おなかや筋力が減らなくなるコールドモードや、育成中のキャラを1体までバックアップとして保存できるバックアップシステムを搭載しています。

また、同一シリーズはもちろん、過去のCOLORシリーズとも通信バトルが可能です。

※本商品は『デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition』シリーズと発売済みの『デジタルモンスターCOLOR』『デジモンペンデュラムCOLOR』『デジヴァイス -25th COLOR EVOLUTION-』『D-3 DIGIMON DETECT & DISCOVER -25th COLOR EVOLUTION-』シリーズのみに通信対応しています。

※通信を行う場合は、上記機種の取扱説明書を参照してください。

※通信によってしか入手できない背景画像もあります。

※商品以外の予約・販売は既に終了しています。

また、2025年9月20日(土)・9月21日(日)開催の、「DIGIMON EXPO’25」でも本商品を紹介しています。

デジタルモンスターCOLOR デジモンクロスウォーズ 15th Edition クロスハートカラー／ブルーフレアカラー

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

(C)BANDAI・PLEX

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している画像は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※掲載している画像はCGで加工されています。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

