¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï°ì»þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤à¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡£°ì»þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤âÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¤²Éý¤ò°ì»þ¤è¤ê½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÆüÈæ¤Ï¡¢¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ïÊ¿¶Ñ¤¬£µ£·¡¥£´£´¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¶£±£¹£¹¡¥£¸£¶¥É¥ë¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤¬£¸£·¡¥£¶£°¹â¤Î£²Ëü£²£µ£µ£¸¡¥£³£²¡£
¡¡ÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤ÎÍø²¼¤²ºÆ³«¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æ°¤¤ò·Ð¤Æ¡¢£É£Ô¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Çã¤¤¤¬ºÆ³«¡£ºòÆü¤ËÂ³¤¤¤Æº£Æü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÎÆ°¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½µËö¤òÁ°¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ê¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¾åÃÍ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³£°ÌÃÊÁÃæ£¹ÌÃÊÁ¤¬¥×¥é¥¹·÷¡¢£²£±ÌÃÊÁ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤È¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤äÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤Ê°õ¾Ý¡£
¡¡²¤½£°åÌôÉÊÄ£¡ÊEMA)¤«¤é¥æ¥×¥ê¥º¥Ê¤Î²¤IgG4-RD¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÅª°Õ¸«¤¬¤Ç¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤¬¾å¾ºÎ¨¡¢¾å¾º´óÍ¿ÅÙ¶¦¤Ë¥È¥Ã¥×¡££É£Ô¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¾å¾º¤â¤¢¤ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä³ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£
¡¡»±²¼ÊüÁ÷¶ÉABC¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¥¸¥ßー¥¥ó¥á¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥¸¥ßー¡¦¥¥ó¥á¥ë»á¤ÎÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÌµ´ü¸ÂÄä»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ãDIS¡ä³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥À¥¦ºÎÍÑÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤Ç²¼ÍîÎ¨¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¾åµ¥¢¥Ã¥×¥ë°Ê³°¤Î¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤â¡¢¾å¤²Éý¤ò°ì»þ¤è¤ê½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¿¡ãMETA¡ä¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¡£
¡¡·è»»¤Ç¤ÎÂè4»ÍÈ¾´ü¸«ÄÌ¤·¤¬¤ä¤ä¼ºË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·úÀßÂç¼ê¥ì¥Êー¡ãLEN¡ä¤¬ÆðÄ´¡£¸ø±×¤Î¥¨¥Ðー¥½ー¥¹¡ãES¡ä¤¬¹¥Ä´¡£
¡¡¾Ú·ô²ñ¼ÒBTIG¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤¾å¤²¤¿Â¿¹ñÀÒ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎFIVERR¡ãFVRR¡ä¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¡¢°ì»þ10%¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥Ðー¥½ー¥¹¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡ãES¡ä¡¡67.54¡Ê+3.66¡¡+5.73%¡Ë
¥ì¥Êー¡ãLEN¡ä¡¡128.02¡Ê-4.86¡¡-3.65%¡Ë
£Æ£é£ö£å£ò£ò¡¡£É£î£ô£å£ò£î£á£ô£é£ï£î£á£ì¡¡£Ì£ô£ä¡ãFVRR¡ä¡¡27.50¡Ê+2.29¡¡+9.07%¡Ë
¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ãDIS¡ä¡¡112.18¡Ê-2.69¡¡-2.34%¡Ë¡¡
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡ 242.95¡Ê+5.07¡¡+2.13%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡253.54¡Ê+1.21¡¡+0.48%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡253.07¡Ê+1.04¡¡+0.41%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡424.05¡Ê+7.20¡¡+1.73%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡774.03¡Ê-6.22¡¡-0.80%¡Ë
