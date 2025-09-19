XG¡¢²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ÖGALA¡×MV´°À®¡ª¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
XG¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤ò9·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢MV¤È¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖGALA¡×¤ÏÌ¤Íè´¶°î¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥Ê¥¸ー¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¢¥ó¥»¥à
2026Ç¯1·î¥ê¥êー¥¹¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥áー¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥Ê¥¸ー¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¢¥ó¥»¥à¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Î²»¿§¤È¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Óー¥È¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢XG¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
±§Ãè¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¥í¥¦¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥ê¥º¥à¡¢±Ç²èÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¡¢XGÆÈ¼«¤Î¥·¥çー¡ÈX GALA¡É¤¬´°À®¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ïー¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤µ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢XG¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ー¥È¥é¥Ã¥¯¤È¸À¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£MV¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ÏÀ¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤¬½¸¤¦¡ØMET GALA¡Ù
¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤¬½¸¤¦¡ØMET GALA¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥êー¥×¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿XG¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Ã±¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê½ø¾Ï¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇXG¤Ï¡ÈXGALA SHOW¡É¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ØMET GALA¡Ù¤Î²ñ¾ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£Ä¶¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¸òºø¤·¡¢¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÄêµÁ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
XG¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÈæÎà¤Ê¤´¶À¤òÁ¯Îõ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏ½Ð¡£Á´¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎMV¤À¡£
¢£ºÇ¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«
Æ±»þ¤ËºÇ¿·¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£ÆÈÁÏÅª¤Ç¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥êー¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TikTok¤Î¸¡º÷¥Úー¥¸¤«¤éXG¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¡ÖSong Card¡×¤â¥¹¥¿ー¥È¡£TikTok¤Ç¡ÈXG¡É¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÄ¾ÀÜ¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
XG¤Ï¡ØCHINA FESTIVAL TOUR¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢10·î2Æü¤Ë¡ØMDSK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡ÊËÌµþ¡Ë¡¢10·î4Æü¤Ë¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL¡Ù¡Ê¹½£¡Ë¡¢10·î7Æü¤Ë¡ØLUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡ÊßÎ½£¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¡£10·î11Æü¡¦12Æü¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGALA¡×
2026.01.23 ON SALE
ALBUM¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/
XG OFFICIAL SITE
http://xgalx.com/xg/