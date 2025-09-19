お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が、17日に放送されたHBC北海道放送「ジンギス談！」（水曜後11・56）に出演。あるCMに“苦情”を投げかけた。

番組は7月20日に豪華ゲストを迎えて公開収録されたもので、第1回はサンドウィッチマンが登場。そこでタカアンドトシ・タカから「アート引越センターのCMで伊達ちゃんに幻滅。アレはない！」と若干ボケ気味な指摘が飛び出した。

CMでは、引っ越し作業で美術品を運ぶ際に伊達が「アートだけにね」とにこやかにコメントするが、タカは「法被を着ているから“ハッピーだね”と（富澤が）言ったら、（伊達が）“ダジャレかよ”と怒るんですよ。それが怖すぎて。さっきまであんな仲良さそうに話していたのに」とクレームを付けた。

苦笑いの伊達は「怒っているワケじゃない。ツッコミ」と語ったが、「あれは台本に納得いってなかった」と本音もポロリ。「なんで？」と聞かれると「やりたくなくて」とさらに本音が出た。

伊達いわく、実は自分たちで考えたパターンも演じたが、CMスタッフから「台本通りもやってください」と言われたといい、伊達は「だから、気持ちがのってなかったんでしょうね」とポツリ語った。

さらに「芸人がやるCMって、スベるCMがあるじゃないですか。あれはね、こっちの意思じゃないんですよ」と観客のファンに訴えかけた。

一方、タカトシが出演する『サッポロクラシック』のCMについて、伊達は「ビールのCM、カッコいいですよね」と自然体な演技を称賛。タカは「あれは何時間か話していて、そこを切り取られている」と、台本なしで進んだ裏話を明かした。

富澤は「だから自然な感じなんだ」と話し、伊達も「そういうのがやりたかったんです。（自分たちのCMは）自然体じゃないでしょ」と納得いなかい様子。それでも「素晴らしい引っ越し会社ですけどね。0123をよろしくお願いします」と真顔になって、最後は宣伝していた。