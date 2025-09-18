この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断言！日本で富裕層になるなら不動産『不動産投資歴15年のプロが、株やトレードよりダントツで不動産投資に惚れ込んだ理由を語ります！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「不動産投資歴15年のプロが、株やトレードよりダントツで不動産投資に惚れ込んだ理由を語ります！」にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自宅の住宅ローンと収益不動産ローンの“決定的な違い”を徹底解説。動画では「思考を変えれば3億円超の資産も夢ではない」という逆転戦略の骨格が明かされた。



木村氏は冒頭、「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げで解消できる」と断言。論点は明快だ。住宅ローンは自分の給与で返済する“自分資本”の仕組み、収益不動産は入居者の家賃で返済する“他人資本”の仕組みである。前者は支払い続けても資産が目減りしやすい。後者は返済源が家賃で、差額が利益として残る。富が積み上がる構造はどちらか--答えは自明だという立場である。



初心者が混同しがちなのは、自宅の感覚で投資物件のエリアを選ぶことだと木村氏は指摘する。住み心地の嗜好は投資の合理性と衝突する。投資では自分は住まない。入居者ニーズを満たし、土地値で底が支えられる物件を淡々と積み上げるべきだという。



近年のペアローンにも木村氏は冷淡だ。売却や離婚時に意思決定が混線し、出口が詰まる。自宅はほどほどに抑え、与信と現金は収益不動産へ振り向ける。株や短期トレードの瞬発力に賭けるより、家賃という他人資本で返済が進む不動産の再現性に賭けるべきだとする。



融資の設計も具体的だ。年収倍率10倍型・20倍型・総枠型・事業性重視型など、金融機関ごとに“枠”は違う。1.6億円を一発で狙うより、8,000万円×2や5,000万円×2の分割で通す方が現実的で、かつ分散にもなる。運営実績を積めば、保証付きからプロパーローンへ接続し、伸び代が広がる。



動画では、3,000万円・利回り10%・ほぼ土地値の事例も触れられる。家賃から返済・経費を差し引いた後に月10万円の利益を目安とすれば、7棟で月70万円、年840万円。10年で8,400万円、20年で1.68億円。資産は2.1億円規模に達しうるという設計が示される。



株や投信では再現が難しい「利益を再投資して回転させる」現場感が、この動画の見どころだ。返済原資の違いがキャッシュフローの軌道をどう変えるか、具体の融資タイプの使い分けと物件選定の勘所は、動画内で丁寧に語られている。本編は、給与頼みから家賃レバレッジへ視点を切り替えたい人にとって有用な指針となるはずだ。