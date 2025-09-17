¡ÚÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¡Û¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ã¤Æ¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¡×¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ¡ª
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°åÎÅÈñ¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹õÅÄ¾°»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ä°åÎÅÀ©ÅÙ¡¢È÷¤¨Êý¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤â»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¤Ë¹²¤Æ¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¤è¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°åÎÅÈñ¤ÎÈ÷¤¨
ÆüËÜ¤Ï¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤Ç¡¢¸øÅª°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼£ÎÅ¤Ê¤é¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ë¤â¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°åÎÅÈñ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ì±´Ö¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ê¤É¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ñ¤¬¹Ô¤¦¸øÅªÀ©ÅÙ¤Î¤·¤¯¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¡Ö¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊÝ¸±¤äÃùÃß¤Ê¤É¤ÇÊä¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÂµ¤¤Î·ÐºÑÅª¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä
¸øÅªÀ©ÅÙ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÔÂÊ¬¤òÌ±´ÖÊÝ¸±¡õÍÂÃù¶â¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡ª
¡¹ñ¤«¤é¡á¸øÅªÀ©ÅÙ¡ü¹ñÌ±³§ÊÝ¸±
°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¸¶Â§3³ä¡£70¡Á74ºÐ¤Î¿Í¤Ï2³ä¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ç¡Ö ¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ ¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï1³äÉéÃ´ ¡Ê½êÆÀ¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤Ï2³ä¤¢¤ë¤¤¤Ï3³äÉéÃ´¡Ë¡£¡ü½ýÉÂ¼êÅö¶â¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¤Î¤ß¡Ë
ÉÂµ¤¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼ýÆþ¸º¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¸øÅªÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡£¼õµë³Û¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤É¸½àÊó½·Æü³Û¤Î2/3¡¢¼õµë´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç1Ç¯6¥«·î¡£
½ýÉÂ¼êÅö¶â¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ê¤É¡¢¸øÅªÀ©ÅÙ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼êÂ³¤¸å2¡Á3¥«·î¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÃùÃß¤äÊÝ¸±¤«¤é¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¡£
¤Ò¤È·î¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¶²áÊ¬¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡Ê ´ÔÉÕ¡Ë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£
¡ÊÎã¡Ë69ºÐ°Ê²¼¤ÇÇ¯¼ýÌó370Ëü ¡Á Ìó770Ëü±ß¤Î¿Í ¡Ê 3³äÉéÃ´¡Ë¤Î¾ì¹ç
➡¤Ò¤È·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤Ï¡¢¤ª¤è¤½8Ëü ¡Á 9Ëü±ß
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙÅ¬ÍÑ¸å¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤òÃùÃß¤«¤é¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¡£
¢¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡üÉÕ²ÃµëÉÕ
Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤¦µëÉÕ¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡ÊÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú¡Ë¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Î»ñ³Ê¾ðÊó¤Ç¡ÖÊÝ¸±¼ÔÌ¾¾Î ¡×¤¬´ë¶ÈÌ¾¤ä¶È¼ï¤´¤È¤Î·òÊÝÁÈ¹ç¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸øÅªÀ©ÅÙ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤ÇµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö°ìÉôÉéÃ´¶âÊ§Ìá¶â¡× ¡Ö ÎÅÍÜÈñÉÕ²Ã¶â¡×¤Ê¤ÉÁÈ¹ç¤Ë¤è¤êÌ¾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
ÉÕ²ÃµëÉÕÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤ò¤«¤Ê¤ê·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¡£Ì±´Ö¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤â¡£
£¼«Ê¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¡üÌ±´ÖÊÝ¸±
°åÎÅÊÝ¸±¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤Ê¤É¡£¡ü¼ýÆþ¸º¤ËÈ÷¤¨¤ëÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â
¤Ò¤È·î¤ÎÀ¸³èÈñ¡ß3¡Á6¥«·î¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î½ÐÈñ¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤¡×¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÅªÀ©ÅÙ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤ÏÊÝ¸±¤äÃùÃß¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨2025Ç¯6·î10Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¡¢ÉÂµ¤¤Î·ÐºÑÅªÌäÂê¤ËÇº¤à´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡Ö´µ¼Ô²È·×¥µ¥Ý¡¼¥È¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤Î¿¿¼Â ¡Ù¡Ê¥»¡¼¥ë¥¹¼êÄ¡¼Ò¡Ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯7·î2¹æ¤è¤ê¡Ë