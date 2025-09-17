ＦＯＭＣ前にドル安が強まる ドル円は１００日線に一気に接近＝ＮＹ為替概況
ＦＯＭＣ前にドル安が強まる ドル円は１００日線に一気に接近＝ＮＹ為替概況
きょうのＮＹ為替市場、ドル安が強まりドル円は１４６．３０円付近まで下げ幅を広げる場面も見られた。２１日線から下放れる展開を強め、本日の下げで１４６．１５円付近に来ている１００日線に一気に接近。これまで１００日線と２００日線の間でのレンジ相場を約２カ月間続けてきただけに、動向が注目される。
引き続き明日のＦＯＭＣの結果待ちの状況。市場はＦＲＢの利下げ再開を確実視しており、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げまではないものの、０．２５％の利下げは確実視している。
ただ、市場は利下げ再開はすでに織り込んでおり、注目は今回発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に移っている。市場は今回を含めて３回、年内のすべてのＦＯＭＣでの利下げを織り込む動きが出ている。あと２回の利下げ予想であれば、ドル高の反応との見方も出ている。市場の期待通りであったとしても、「噂で売って、事実で買う」展開を予想する向きもおり、いずれにしろ反応は一旦ドル高だという。
ユーロドルは１．１８ドル台後半まで上げ幅を拡大し、２０２１年９月以来の高値に上昇。ユーロ円も１７３円台後半に上昇した。年初来高値水準で強い上値抵抗も観測されている１７４円台を試しに行くか注目される。
ＦＲＢは今週を含めて年内あと３回の０．２５％ポイントの米利下げが見込まれる一方、ＥＣＢは当面追加利下げは行わないとの見方が広がっており、米欧の政策金利差の縮小見通しがユーロドルを支援している。
強い上値抵抗も意識されていた１．１８ドルの水準を突破してきたことで、水準を維持できるようであれば、１．２０ドルを視野に入れた展開も予想されそうだ。
ポンドは対ドルでは買いが強まったものの、対ユーロ、円では売り優勢の展開。そのような中、ポンド円は２００円を割り込む動きが出ている。ただ一部からは、市場はポンドの底堅さを過小評価しているとの声も出ている。
英国債のボラティリティが上昇しているが、１１月のリーブス財務相からの秋季予算案の提出を前に英財政への懸念が強まっている。しかし、英国の財政課題は当初の懸念ほど深刻ではなく、予算案が低い期待値を上回りさえすれば、ポンドには追い風となる可能性があるという。
また、英中銀の追加利下げ観測も後退。最新の英雇用統計は、英中銀がすでに利下げを終了したとの見方を強めており、短期金融市場では、追加緩和観測が消失。こうした動きは弱気シナリオで語られるほど英国の見通しは暗くないことを示していると指摘している。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
きょうのＮＹ為替市場、ドル安が強まりドル円は１４６．３０円付近まで下げ幅を広げる場面も見られた。２１日線から下放れる展開を強め、本日の下げで１４６．１５円付近に来ている１００日線に一気に接近。これまで１００日線と２００日線の間でのレンジ相場を約２カ月間続けてきただけに、動向が注目される。
引き続き明日のＦＯＭＣの結果待ちの状況。市場はＦＲＢの利下げ再開を確実視しており、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げまではないものの、０．２５％の利下げは確実視している。
ただ、市場は利下げ再開はすでに織り込んでおり、注目は今回発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に移っている。市場は今回を含めて３回、年内のすべてのＦＯＭＣでの利下げを織り込む動きが出ている。あと２回の利下げ予想であれば、ドル高の反応との見方も出ている。市場の期待通りであったとしても、「噂で売って、事実で買う」展開を予想する向きもおり、いずれにしろ反応は一旦ドル高だという。
ユーロドルは１．１８ドル台後半まで上げ幅を拡大し、２０２１年９月以来の高値に上昇。ユーロ円も１７３円台後半に上昇した。年初来高値水準で強い上値抵抗も観測されている１７４円台を試しに行くか注目される。
ＦＲＢは今週を含めて年内あと３回の０．２５％ポイントの米利下げが見込まれる一方、ＥＣＢは当面追加利下げは行わないとの見方が広がっており、米欧の政策金利差の縮小見通しがユーロドルを支援している。
強い上値抵抗も意識されていた１．１８ドルの水準を突破してきたことで、水準を維持できるようであれば、１．２０ドルを視野に入れた展開も予想されそうだ。
ポンドは対ドルでは買いが強まったものの、対ユーロ、円では売り優勢の展開。そのような中、ポンド円は２００円を割り込む動きが出ている。ただ一部からは、市場はポンドの底堅さを過小評価しているとの声も出ている。
英国債のボラティリティが上昇しているが、１１月のリーブス財務相からの秋季予算案の提出を前に英財政への懸念が強まっている。しかし、英国の財政課題は当初の懸念ほど深刻ではなく、予算案が低い期待値を上回りさえすれば、ポンドには追い風となる可能性があるという。
また、英中銀の追加利下げ観測も後退。最新の英雇用統計は、英中銀がすでに利下げを終了したとの見方を強めており、短期金融市場では、追加緩和観測が消失。こうした動きは弱気シナリオで語られるほど英国の見通しは暗くないことを示していると指摘している。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美