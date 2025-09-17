ほぼ2時間ぶっ通しでお絵かきしまくりで盛り上がりまくった「みんなで同時にイラストをラクガキ！」アフターレポートを公開中、2025年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はコレ
お知らせその1、2025年8月9日(土)14時から茨木市「おにクル」で開催された「みんなで同時にイラストをラクガキ！」お絵かきチャット交流体験が行われました。
イベントの様子や使ったツールやソフトウェア、会場でみんなで描いたイラストなどの詳細は以下から。
イラスト・マンガ創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」きゃぱすday2025夏アフターレポート - GIGAZINE
お知らせその2、2025年7月に告知した通り、「茨木地区ふるさと祭り」にGIGAZINE後援の提灯が飾られました。
前日準備にはGIGAZINE編集長も朝から参加し、GIGAZINE提灯がぶら下げられるステージ背後の紅白ポールを作成。さらに各夜店のテント設営、机並べ、コンパネ運びなどなども。
茨木小学校でのふるさと祭り当日、朝からの設営にもGIGAZINE編集長が参加。そして16時からイベント開始。これまでと違って1ヶ月遅らせて開催した結果、近隣の小学生・中学生・高校生が殺到。自転車置き場を臨時で拡張し、すさまじい人出に。前年度の夜店の関係者にヒアリングして回った結果、体感的に来場者数は昨年の1.5〜2倍。GIGAZINE編集長は「放課後子ども教室」の夜店で夕方から夜まで延々と売り子に徹し、19時には前年度の売れ残りまで完売御礼。
ふるさと祭り翌日の朝からの撤収作業もGIGAZINE編集長が参加。お疲れ様でした。
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2025年8月
アクセスリクエスト数：1億5695万
ページビュー：3802万(662万減)
ユニークユーザー数：1369万(609万減)
転送量：13.598TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約11.186TB。HTML、RSSなどが約2.412TB。
また、2025年8月に作成した記事数は501本。
次に、2025年8月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：片手で持てて市販のペットボトルをそのままタンクとして取り付けられるケルヒャーの高圧洗浄機「OC Handy Compact」レビュー
2位：ポケモンをプレイすることでロックを解除する「ポケ認証」が登場
3位：Appleは9月にiPhone 17やApple Watch Series 11など合計7つ以上の新製品を発売する予定
4位：「3Dプリンターのオープンソース設計」が中国企業によって勝手に特許申請されて業界全体が危機に陥っているという指摘
5位：イギリス政府が「データセンター冷却のために大量の水が必要なので古いメールや写真を削除して」と呼びかけ
6位：AnkerのUSB充電器でDOOMをプレイすることに成功
7位：メールアドレスか電話番号を入力し6桁のコードが送信されてログインする仕組みは「最悪のパスワードシステム」なので今すぐ改修が必要という指摘
8位：スマートフォンには大量の細菌が付着している、一体どうやって掃除すればいいのか？
9位：三菱・スバルなど多くの自動車メーカーが採用しているローリングコードセキュリティはFlipper Zeroで一発解錠可能、大規模な車両リコール以外に簡単な対応策はなしか
10位：趣味で研究が進められた「AIを使った絵画修復」に関する論文が美術界を震撼させる
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：57.09％（0.81％pt増）
2位：Safari：27.83％（0.46％pt増）
3位：Edge：5.32％（0.98％pt減）
4位：Safari (in-app)：3.54％（0.45％pt減）
5位：Firefox：3.03％（0.58％pt減）
6位：Android Webview：2.17％（0.40％pt減）
7位：Samsung Internet：0.28％（0.01％pt減）
8位：Opera：0.24％（0.01％pt減）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.12％（0.01％pt増）
10位：Android Browser：0.02％（増減無し）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：X（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：はてなブックマーク（前月3位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Facebook（前月5位）
6位：DuckDuckGo（前月6位）
7位：Bluesky（前月8位）
8位：Threads（前月9位）
9位：livedoor ニュース（前月10位）
10位：ChatGPT（前月7位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：gigazine
2位：メールアドレス
3位：iphone17
4位：レインストーム
5位：円を書くゲーム
6位：オープンソースハードウェア
7位：wplace
8位：spotify
9位：oc handy compact
10位：東京エレクトロン
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
・物質的支援（Amazon欲しい物リスト）：https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
・金銭的支援その1（1回きりの寄付）：https://gigazine.net/news/about/
・金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）：https://gigazine.net/club/
