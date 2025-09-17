インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が16日、自身のインスタグラムを更新。19日に開幕する中部選手権を欠場すると報告した。この大会は26年ミラノ五輪の最終選考会を兼ねる全日本選手権（12月・東京）の予選。紀平は全日本出場が五輪代表となる最低条件だったため、ミラノ五輪出場の可能性はなくなった。

2018年のGPファイナル優勝。19年、20年と全日本を制した。ただ21年に右足首を疲労骨折して以来、怪我との闘いが続いた。直近2シーズンは全休していた。

紀平はインスタグラムで「右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし、あと一歩で完全には回復しておらず、高難度のトウジャンプを複数回行うと痛みが出ることもあり、十分な準備を整えることが難しい状況です」と説明した。

「思い切り練習できないもどかしさや不安を感じる日々が続き、悔しい気持ちでおります。今回は安全面を考慮し、中部大会は欠場する判断に至りました。今は新たな挑戦に向けても前向きに取り組んでおります。今回の決断は苦渋のものでございましたが、引き続き復活に向け、全力で努力して参ります」

こうも記した紀平。大会3日前の報告に、X上では「きっとご本人が1番悔しいよね」「焦らずゆっくり治して欲しい」「ひさしぶりに紀平梨花の演技が観られると思ったけど健康が1番」「梨花ちゃんつらいな…」「ミラノ五輪消滅マジか…」「今年こそはと思ってたけど残念だね…言葉が出ない…」「なんでこんな試練与えるんだよ」などとフィギュアファンが様々な反応を示していた。



（THE ANSWER編集部）