『陰陽廻天 Re：バース』最終回・第12話 タケルが秘めている真の能力
david productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション『陰陽廻天 Re：バース』、第12話のあらすじと場面カットが公開された。そして、メインキャストを演じる木村太飛、内田真礼、木村良平より最終コメント到着した。
『陰陽廻天 Re：バース』は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ制作のdavid productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション。熱血ヤンキー高校生・タケルが、不慮の事故をきっかけに転移した「電祇平安京（でんじへいあんきょう）」で出会ったヒロイン・ツキミヤの命を救うべく、「電祇平安京」を襲う脅威に対してタイムリープを繰り返し何度も立ち向かっていく物語。
ツキミヤや最強の陰陽師・安倍晴明らとの出会いを何度も経験し、過酷な運命に不屈の精神で抗う予測不能なタイムリープ救出劇が、2025年7月2日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて開幕する。
このたび、9月17日（水）放送の最終回・第12話「未来を諦めんな！望み続けた可能性をこの手に」のあらすじ＆先行カットが到着！ 予告映像も公開された。
前回・第11話では、無限の可能性がある未来を勝ち取るべくツキミヤと戦ったタケルと晴明は、大時鳥の加護を受けた無敵状態のツキミヤを前に屈し、さらには大時鳥を捕捉するべく動いていたアツナガのいる玄武塔を破壊される、という絶望のラストとなった。
9月17日（水）放送の最終回・第12話では、それでも諦めないタケルを目の当たりにした安倍晴明はタケルが秘める能力に気づき、最後の作戦に動き出す。最終決戦の決着はいかに……！？ そして、物語はどのような結末を迎えるのか……？ 最終回の展開もお見逃しなく！
＜第12話「未来を諦めんな！望み続けた可能性をこの手に」あらすじ＞
大時鳥の位置を捕捉する亜空探信器が破壊され、ツキミヤを止める手立てを失い絶望する晴明。しかし、それでもタケルは諦めることなくツキミヤに立ち向かう。その時、タケルの攻撃がツキミヤに届いたのを目にした晴明は、タケルが秘めている真の能力を悟る。決められた未来に向かって数多の可能性を消し去ってゆく大時鳥と、未来の無限の可能性を信じるタケル、果たして未来を作り上げるのは――。
そして、タケル役・木村太飛、ツキミヤ役・内田真礼、安倍晴明役・木村良平より最終回直前のコメントが到着した。
【キャストコメント】
◆タケル役・木村太飛
ーー現在11話まで放送され、いよいよ次回・第12話で最終回を迎えます。最終話のどんな部分に注目してほしいですか？
最終回もハチャメチャ展開になっておりますので詳しいことは言えないのですが！ 業平家家訓とラストのバトルシーンは必見です！！
ーー予想外だったシーンや「いい意味で裏切られた！」と思ったシーンはありますか？
やっぱりツキミヤさんの正体が発覚した時ですかね...！ どの世界でも一番最初に手を差し伸べてたのはツキミヤさんだった訳ですからね...魔性の内田真礼さんでした！
ーーここまで演じられたタケルについて、改めて伺えますか？
初めて主演をやらせていただけた大切な役です！ 大好きなんだよこういうヤツ！！ というのが詰まった千年に一度の役でした！ 最終回ではタケルの熱に当てられてもう一段階叫んじゃいましたよ！！
ーー最後に視聴の皆様へメッセージをお願いします。
タケルはどこまでも真っ直ぐで良いヤツでツキミヤさんを守るために戦ってきました。そんなタケルが今のツキミヤさんに対して、どんな答えを出すのか....。陰陽廻天 Re：バースだからこそ出た答えだと思います！
◆ツキミヤ役・内田真礼
ーー現在11話まで放送され、いよいよ次回・第12話で最終回を迎えます。最終話のどんな部分に注目してほしいですか？
ここまで怒涛の展開だったのではないでしょうか？ これまでもタケルは自分の心とまっすぐに思いをぶつけてきてくれたと思いますが、最終回はその集大成を気持ちよく受け取ることができるラストになっていると思います。大きく強くなってしまったツキミヤさんとどう向き合うのか楽しみにしてほしいです。
ーー予想外だったシーンや「いい意味で裏切られた！」と思ったシーンはありますか？
やっぱりツキミヤさんの変貌です。晴明をのっとって、喋ってるところから「ツキミヤでした、バイバイ」までのシーンは心が折れる感覚がありましたね、、。
ーーここまで演じられたツキミヤについて、改めて伺えますか？
インタビューで答えるたび、この展開になにも言えないもどかしさがありました。ツキミヤさんの語る過去の悲惨さと、今見えるぶっ壊れた感性と、かわいいツキミヤさんとのこれまでを思うとタケルと一緒に辛くて悔しい気持ちになりますが、最後まで見守りたいと思います。
ーー最後に視聴の皆様へメッセージをお願いします。
最後まで怒涛の展開が続く今作！ どうなるか見逃さずに、ラストまでいっしょに見守ってくれたら嬉しいです！
◆安倍晴明役・木村良平
ーー現在11話まで放送され、いよいよ次回・第12話で最終回を迎えます。最終話のどんな部分に注目してほしいですか？
せっかくの最終話、あますところなく楽しんでもらえたら嬉しいです！！
ーー予想外だったシーンや「いい意味で裏切られた！」と思ったシーンはありますか？
初めは荒っぽく感じられたユラが、どんどん可愛く見えてくる。というか、可愛いさが分かる。
ーーここまで演じられた安倍晴明について、改めて伺えますか？
彼が長い時をかけて作って、守ってきたものに敬意を感じます。そして、僕はもう結末を知っていますが、最終話での彼が心からの笑顔でありますように。
ーー最後に視聴の皆様へメッセージをお願いします。
打つ手無しに思える状況で終わった11話、彼らはどう乗り越えるのでしょうか。そしてどんな結末を迎えるのか、お楽しみに！！！
