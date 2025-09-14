前人未到の大偉業に感涙！　クロフォードが王者カネロを圧倒して3階級での4団体統一達成「全てのアンチにも感謝したい」

試合後にカネロ（右）と言葉を交わすクロフォード（左）(C)Getty Images

前人未到の大記録が生まれた。

現地時間9月13日、ボクシングの世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチが、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催され、WBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）が、現同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）に3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ち。男子史上初となる3階級での4団体統一という偉業をやってのけた。

【動画】カネロを揺さぶった強打 クロフォードの巧妙なパンチワークをチェック

7万482人観客が詰めかけ、異様な雰囲気の中で進んだ試合は玄人好みの展開に終始。距離を詰めて好機を探ったカネロに対して、クロフォードはリーチの長さを活かし、ジャブを放ってポイントを量産。ラウンドが進むごとに疲労の色が見え始めた王者を相手に、余裕を感じさせる試合運びを披露した。

パンチ数でカネロを凌駕する442発を放ったクロフォード。最終12回を戦い抜き、見事に判定で勝ち切った37歳は、勝ち名のりを聞くやいなやリング上で思わず感涙。試合直後のフラッシュインタビューで「カネロは偉大なチャンピオンだ。彼には脱帽せざるを得ない。彼は素晴らしいファイターであり、彼を深く尊敬している」と挑戦を受けたカネロを称えた上で、“世紀の一戦”を制しての偉業達成に「俺がここにいるのは単なる偶然ではない。全てのファンと、全てのアンチに感謝したい」と語った。