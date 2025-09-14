ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生353人に対して、「いま日本の総理大臣になってほしい人は誰ですか？」というアンケート調査を実施。その結果、「安倍晋三」さんが圧倒的な1位に輝いた。



【調査結果】「いま日本の総理大臣になってほしい人」ランキング 6位以下も納得？

元総理大臣の安倍晋三さんは唯一の10％超え（13.0%）を記録して堂々1位。第2次政権は2012年12月26日から2020年9月16日まで続いた長期政権で、現役高校生からしたら「総理＝安倍さん」という印象が強いようだ。回答した高校生からは、「安倍内閣の時が一番平和だった気がするから」「安倍さんが総理大臣だった頃はとても安心感があった」など、安倍さんの人柄や政策実現能力などを評価する声が多く集まった。また「安倍政権のときは諸外国との関係も良かったから」「トランプ大統領ともいい関係を築けていた」といった外交面での評価の声も多かった。



第2位には、なんと「自分」（6.5％）がランクイン。「誰が（総理大臣を）やっても日本は変わらないから」「政治に期待しても仕方がない」など、国や政治に期待をしていない高校生が“結局自分でなんとかして生きていかないといけない”と感じ、「自分が総理になる」と回答している傾向にあった。



第3位には、現農林水産大臣の「小泉進次郎」（5.9%）が入り、現役政治家の中では“一番高校生が総理大臣になって欲しい人”ということになった。



以下が発表されたランキングのトップ5。



1位 安倍晋三さん（13.0％）



2位 自分（6.5％）



3位 小泉進次郎（5.9%）



4位 HIKAKIN（4.5％）



5位 玉木裕一郎（4.0％）



（よろず～ニュース調査班）