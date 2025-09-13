¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÎÀÂµî30¼þÇ¯¤òµÇ°¡¡Íè·î5Æü¤Ë²»³Ú²ñ¡¡À¸Á°¤ÎÌ´¤«¤Ê¤¨¤ë¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ½Ð¿È¤Î²ÎÉ±¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÎÀÂµî30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿²»³Ú²ñ¤¬ÂæËÌ»Ô¤Î¹ñ²È²»³Ú¥Û¡¼¥ë¤ÇÍè·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ¤Ç¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤¬11Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î·»¤Ç¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥óÊ¸¶µ´ð¶â²ñ¤ÎÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤òÌ³¤á¤ëûýÄ¹ÉÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢Î®¹Ô²»³Ú¤Ï¹ñ²È²»³Ú¥Û¡¼¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç»×¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ó¤µ¤ó¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¶¦±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢º£²ó¤Î²»³Ú²ñ¤Ï¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²»³Ú²ñ¤Ï¥Ï¡¼¥×ÁÕ¼Ô¤Çºî¶Ê²È¤Î¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¡¼¥¤¡¼¡ÊÍûÅ¯·Ý¡Ë¤µ¤ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÖÏÑÀ¼³ÚÃÄ¡×¤¬±éÁÕ¤òÃ´¤¦¡£¡Ö¾®¾ë¸Î»ö¡×¤ä¡ÖÆÈ¾åÀ¾Ï°¡×¡Ö·îÎ¼ÂåÉ½²æÅª¿´¡×¡Ö²¿Æü·¯ºÆÍè¡×¤Ê¤É10¶Ê°Ê¾å¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£
¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢²»³Ú²ñ¤Ë²Î¼ê¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²»³Ú¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯5·î8Æü¤Ë42ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êî¹ÁÄ°ý¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
